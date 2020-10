Imola 'teleurgesteld' dat publiek niet welkom is bij Grand Prix

De gemeente Imola, de regio Emilia-Romagna en promotor Formula Imola hadden een plan opgesteld om 13.000 fans te kunnen verwelkomen op Imola, dat voor het eerst sinds 2006 een Formule 1 Grand Prix organiseert. Dat plan kan de prullenbak in, doordat ook in Italië het aantal coronagevallen weer toeneemt. Dat noodzaakte premier Giuseppe Conte om een decreet uit te vaardigen dat sportfaciliteiten de deuren niet meer open mogen stellen voor publiek. Imola heeft daarbij geen uitzonderingspositie kunnen bemachtigen, ondanks het grote aantal kaarten dat al verkocht was.

“De regering heeft onze fans verbannen en dat vinden wij heel teleurstellend. Wij balen van het ongemak dat we door dit besluit gaan ervaren”, vertelde Imola-baas Uberto Selvatico Estense aan Motorsport.com. Hij geeft aan dat de gouverneur van Emilia-Romagna geprobeerd heeft om Imola vrij te stellen van het decreet, maar dat mislukte. “Het is niet makkelijk om de fans uit te leggen dat de regering hun mening in korte tijd heeft herzien, want een week geleden zeiden ze nog dat we fans mochten verwelkomen.”

Niet alleen de fans zijn de dupe van het besluit, ook het circuit zelf kampt met de gevolgen. “We zijn dus verder gegaan met het organiseren en voorbereiden”, zei Selvatico Estense. “We hebben veel geld uitgegeven om klaar te zijn voor deze kans. Het is vier dagen voor het evenement, dus we hebben weinig tijd om de mensen te vertellen dat ze niet welkom zijn. Nu moeten we de toeschouwers uitleggen dat we zonder twijfel de tickets terugbetalen. We zullen zonder twijfel problemen krijgen met mensen die proberen binnen te komen. Ze hebben een ticket gekocht en begrijpen niet waarom ze nu buitengesloten worden.”

Onder leiding van promotor Formula Imola, dat het Autodromo Enzo e Dino Ferrari bestiert, werd eerder al een uitgebreid plan opgesteld om die 13.000 fans op een veilige manier te kunnen verwelkomen. Alle tribunes op het circuit zouden daarbij gebruikt worden en er zou gewerkt worden met blokken van 1.000 toeschouwers per tribune, waarbij aan de voorwaarden van social distancing voldaan wordt door deze toeschouwers ruim uit elkaar te zetten. Deze tribunes zouden allemaal hun eigen parkeerplaats, catering en sanitair toegewezen krijgen, zodat toeschouwers op verschillende tribunes niet met elkaar in contact komen. Daarnaast zou er ook een verplichting zijn om mondkapjes te dragen.

In een reactie laat een woordvoerder van de Formule 1 weten: "We hadden gehoopt dat we dit weekend fans konden verwelkomen, maar we begrijpen en respecteren de beslissing van de autoriteiten volledig. We hopen dat de fans vanuit hun eigen huis van de race zullen genieten."

Met medewerking van Giacomo Rauli en Adam Cooper