Imola hoopt 13.000 tickets te verkopen voor F1-race

De voormalige thuishaven van de GP van San Marino organiseert in november voor het eerst sinds 2006 een F1-race. De race verdween destijds van de kalender omdat de sport meer races buiten Europa wilde organiseren. Vanwege het coronavirus keert de F1 dit jaar dus terug. Hoewel de regionale autoriteiten nog altijd definitieve goedkeuring moeten geven om de race open te stellen voor fans, is het plan naar verluidt al wel goedgekeurd. Het circuit zal een aantal tickets voor lokale bewoners reserveren. Daarnaast hoopt Imola 500 gasten te verwelkomen in de Paddock Club, evenals 500 gasten van lokale sponsoren en 300 van de regionale autoriteiten.

Imola staat bovendien in de kaartverkoop voor twee extra uitdagingen. Enerzijds duurt het Grand Prix-weekend om logistieke redenen slechts twee dagen, terwijl er bovendien ook geen programma met met supportraces is. De F2 en F3 slaan Imola namelijk over. Er wordt wel gekeken naar het binnenhalen van een supportklasse, waarbij de Formule Renault Eurocup in beeld is, maar het doorgaan daarvan is afhankelijk van de bevestiging dat publiek welkom is bij de races. Is dat niet het geval, dan is de F1 de enige klasse die op 31 oktober en 1 november op Imola racet.

Circuitdirecteur Uberto Selvatico Estense deed tegenover Motorsport.com de publieksplannen van Imola uit de doeken. “We gaan alle tribunes op het circuit gebruiken. We zijn van plan om drie lege stoelen te gebruiken [tussen groepen mensen] om de social distancing te garanderen. Aangezien de toeschouwers op de tribune in de open lucht zitten, blijft het voor iedereen erg veilig. Dus we werken aan blokken van 1000 mensen, waarbij ieder blok zijn eigen parkeerplaats heeft. Op deze manier denken we in staat te zijn om alles vanuit het oogpunt van de gezondheid te kunnen controleren en garanderen.”

Imola heeft lering getrokken uit de hoge prijzen die Mugello in eerste instantie hanteerde. Op het laatste moment werden die prijzen fors verlaagd en kregen mensen hun geld terug als ze de dure tickets al hadden gekocht, met het verzoek opnieuw tickets te kopen voor de verlaagde prijs. Imola heeft besloten ongeveer op het prijsniveau te gaan zitten waarop Monza de afgelopen jaren zat. Selvatico Estense gaf ook aan dat de inkomsten uit kaartverkoop gedeeld worden met de F1, omdat het circuit dit jaar geen hosting fee hoeft af te dragen. “We zullen met de F1 samenwerken en we zullen het beste resultaat delen wat betreft de opbrengsten die we willen hebben. Ik denk dat dit heel belangrijk is voor ons en deze samenwerking.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper