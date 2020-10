Horner: "Terugkeer Gasly naar Red Bull was nooit een optie"

AlphaTauri maakte vanochtend bekend dat Pierre Gasly ook in 2021 onderdeel uitmaakt van de stal uit Faenza. Hij presteerde dit seizoen tot dusver uitstekend met zelfs een overwinning op Monza. Momenteel staat hij negende in het kampioenschap, slechts één punt achter Albon, de coureur die hem vorig seizoen bij Red Bull verving.

Ondanks zijn geweldige vorm en de tegenvallende prestaties van Albon bij Red Bull is een nieuwe ruil tussen beide coureurs nooit aan de orde geweest. Ook stond Gasly nooit op het lijstje van eventuele vervangers mocht de Britse Thai volgend jaar niet langer bij Red Bull gewenst zijn.

Nog voor de bevestiging dat Gasly ook in 2021 bij AlphaTauri rijdt, sprak Horner zich al over de kwestie uit. “We hebben uiteraard van alle coureurs een heleboel informatie over een langere periode. Pierre heeft het geweldig gedaan. Hij gedijt erg goed bij AlphaTauri. Hij voelt zich goed in die wagen, en heeft door z’n omgeving wat minder last van druk en de hoge verwachtingen.” Daarbij komt dat AlphaTauri een compleet ander team is dan voorheen, vervolgt Horner. “Hun ambities als team zijn anders dan voorheen toen het nog Toro Rosso heette. Dus het is logisch dat het aan beide kanten goed werkt tussen Pierre en AlphaTauri.”

Horner denkt niet dat Gasly in zijn huidige vorm en met de groei die hij het afgelopen jaar heeft laten zien het bij Red Bull beter zou doen dan Albon. “Onze belangrijkste taak is om Alex de kans te bieden om zich dat stoeltje eigen te maken. Vergeet niet dat toen hij vorig jaar instapte [bij Red Bull] hij – over het hele seizoen genomen – beter scoorde en presteerde dan Pierre. Dus als we ze weer zouden wisselen, waarom zou dat anders zijn?” Gasly scoorde in 2019 in zijn twaalf races voor Red Bull 63 punten, terwijl Albon na de wissel in negen races voor Red Bull tot 76 punten kwam.

Ook de karakteristiek van de RB16 maakt het de coureurs naast Max Verstappen niet gemakkelijk, beargumenteert Horner. “Ik heb het idee dat de auto veel moeilijker te hanteren is dan die van AlphaTauri. Dat kunnen we duidelijk zien. De achterkant is veel gevoeliger en dat kan zenuwslopend zijn voor de coureurs. Max gaat daar geweldig mee om, maar de anderen worstelen er mee. Dat is gewoon een feit. Ik denk dat als je Alex in een AlphaTauri zet hij ongeveer hetzelfde zo presteren als Pierre, daar twijfel ik niet aan.”

