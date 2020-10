Red Bull komt met harde deadline voor motorakkoord

Door het vertrek van Honda uit de Formule 1 aan het einde van 2021 zit Red Bull vanaf 2022 zonder motoren. Om niet weer afhankelijk te hoeven zijn van een externe leverancier (Renault, Ferrari of Mercedes) heeft het management het idee opgevat om de complete F1-boedel van Honda over te nemen en de krachtbronnen tot eind 2025 zelf in beheer te nemen, voor zowel Red Bull als AlphaTauri. Omdat dit een uiterst complexe en kostbare operatie zal worden, heeft Red Bull de andere motorenleveranciers gevraagd om de doorontwikkeling van de hybride V6-motoren te bevriezen tot de komst van het nieuwe motorreglement van 2026.

Dit voorstel wordt in de basis gesteund door Mercedes en Renault, maar Ferrari – dat op dit moment de zwakste krachtbron lijkt te hebben en vreest dat het tot eind 2025 achter de feiten aan blijft lopen – moet nog overtuigd worden. En daarvoor rest maar bar weinig tijd, aldus Red Bull-adviseur Helmut Marko tegen F1-Insider.com. “Het is opgeschoven”, antwoordt de Oostenrijkse oud-coureur op de vraag wat het overleg van afgelopen maandag heeft opgeleverd. “Maar we moeten uiterlijk 15 november een beslissing hebben. Later gaat niet, dat is onze deadline.”

Mocht er tussen de vier partijen geen akkoord komen over het bevriezen van de krachtbronnen dan lijkt de kans vrij klein dat Red Bull zelf verder gaat met de Honda-motoren omdat het vreest een ongelijke strijd te moeten voeren met de gevestigde orde. Er blijft dan nog maar één scenario over: opnieuw aankloppen bij Renault, Mercedes of Ferrari.

Maar dat betekent een terugkeer naar de status van klantenteam en dat is niet wenselijk, vindt Marko. “Als wij merken dat we wat de motor betreft teveel benadeeld worden, dan zouden we er zelfs helemaal mee kunnen stoppen. Onze voorkeur gaat uit naar het zelf in de hand nemen van de motor.”

