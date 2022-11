Russell op ruime achterstand vijfde: "Terug in de realiteit"

Na acht opeenvolgende wereldtitels bij de constructeurs kende Mercedes een moeizaam 2022. De W13 was aanvankelijk niet snel genoeg en kampte bovendien met diverse problemen die verholpen moesten worden, voordat er aan het verbeteren van de prestaties kon worden gedacht. In de loop van de tweede seizoenshelft leek Mercedes de lastige bolide echter steeds beter onder controle te krijgen. De snelheid werd beter en dat vertaalde zich in een flinke reeks podiumplaatsen voor Lewis Hamilton en George Russell. Het hoogtepunt zou volgen in Brazilië, waar Russell de sprintrace op zijn naam schreef en daarna ook op zondag won. Hamilton maakte het feest daar compleet door er een dubbelzege van te maken.

In Abu Dhabi maakte Mercedes nog kans op de tweede plek bij de constructeurs, maar daarvoor moest het team wel 20 punten meer scoren dan Ferrari. Dat is bij lange na niet gelukt. Hamilton viel met hydraulische problemen uit, terwijl Russell simpelweg de snelheid niet had en op 35 seconden van winnaar Max Verstappen vijfde werd. "We zijn allemaal weer terug in de realiteit en dat is ook nodig als we volgend seizoen met Red Bull willen strijden", concludeert Russell dan ook na de slotrace van 2022. "We hebben duidelijk een auto met enorm veel potentie, maar helaas is de prestatiewindow veel te klein. De hoogtepunten die we hebben gezien in Boedapest, Singapore, Mexico en Brazilië en de dieptepunten van hier, Monza, Spa-Francorchamps liggen veel te ver uit elkaar."

Russell hoopt afscheid te nemen van porpoising in 2023

Russell denkt overigens dat er wel iets meer mogelijk was in Abu Dhabi als hij Carlos Sainz had ingehaald in de openingsfase. "De start van de race was het keerpunt. Ik kwam heel goed weg, maar ik nam de verkeerde beslissing over waar ik Carlos wilde passeren. Als ik voor hem terecht was gekomen, dan was het mogelijk anders verlopen", legt de Brit uit, om daarna in te gaan op een van de terugkerende problemen bij Mercedes in 2022: porpoising. Met name in de eerste fase van het seizoen had het team daar in extreme mate mee te maken, maar in de loop van het seizoen kreeg men het probleem - mede met hulp van ingrepen door de FIA tegen porpoising - onder controle.

Een behoorlijk aantal races ging het op dat vlak goed voor Mercedes, maar in Abu Dhabi maakte porpoising een vervelende terugkeer. Als het aan Russell ligt, was het gestuiter op het Yas Marina Circuit ook de laatste keer dat hij te maken had met het probleem. "Het was heel uniek. Wij waren niet het enige team dat dit jaar porpoising heeft ervaren en de veranderingen die de FIA gaat doorvoeren met de verhoogde vloerrand gaan wat dat betreft helpen. Het zorgt echter voor meer vermoeidheid als je de hele tijd stuitert door bochten en op rechte stukken. Ik ben blij als ik volgend jaar in Bahrein instap zonder daar iets van te merken."

Video: George Russell blikt terug op de GP van Abu Dhabi