Russell: Logica kalenderindeling zal komende jaren beter worden

De Formule 1 heeft zich ten doel gesteld om vanaf 2030 klimaatneutraal te opereren en wil de komende jaren onder meer werken aan een efficiënter logistiek plan, efficiëntere reizen en het uitbannen van plastic dat bestemd is voor eenmalig gebruik. Vooral het efficiënter maken van de reizen is de laatste tijd onder de loep genomen.

De Formule 1-kalender is de afgelopen jaren alleen maar uitgebreid, met veel nieuwe locaties in met name de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. De Formule 1 legt daardoor vele tienduizenden kilometers per jaar af om naar de 23 locaties af te reizen. De sport kreeg de afgelopen tijd veel kritiek omdat er geluid klonk dat er gewerkt zou worden aan een logischere indeling van de kalender, maar daar is dit jaar nog geen sprake van. Zo reist de Formule 1 na de Grand Prix van Azerbeidzjan direct door naar Miami om twee weken later de Europese toer af te trappen, valt Canada midden in deze Europese toer en wordt het seizoen afgesloten met de double-header Las Vegas-Abu Dhabi.

De komende jaren zou deze kalender efficiënter ingedeeld moeten worden, al moet de Formule 1 bijvoorbeeld ook rekening houden met de verschillende klimaten waardoor bepaalde races in sommige perioden niet gehouden zouden kunnen worden. Volgens George Russell, voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association, zal dit in de toekomst beter worden en hebben de coureurs ook input in deze kwestie. "We hebben collectief echt een sterke inbreng", benadrukt Russell. "Ik denk dat Stefano (Domenicali, Formule 1-baas, red.) er ongelooflijk voor open staat om onze mening te horen en gesprekken te voeren."

"Er zijn uiteraard veel gesprekken geweest over hoe duurzaam de kalender is, springend van het Midden-Oosten naar Amerika en terug naar Europa. Ik denk dat dat de komende jaren beter zal worden. Voor veel fans is het niet echt logisch", stelt de Mercedes-coureur vast. "Er zijn veel beperkingen vanwege het klimaat. We racen op bepaalde locaties en hebben te maken met de beperkingen van stratencircuits en wanneer deze open kunnen."

Voor Russell zou de eerste stap zijn om van de Grand Prix van Australië een double-header te maken met een race in het Midden-Oosten, aangezien er nu, net als vorig jaar, een gat van twee weken was. "Bijna iedereen van ons vloog de zaterdag of zondag ervoor. Alle monteurs en ingenieurs idem. Je verliest dus al een extra drie of vier dagen. Het is dus logisch om dit een double-header te maken met een race in het Midden-Oosten."