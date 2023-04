Perez: “Meer respect tussen Verstappen en mij dan men denkt”

De verhouding tussen Max Verstappen en Sergio Perez kwam in de slotfase van het Formule 1-seizoen 2022 op scherp te staan vanwege een incident in de Grand Prix van Brazilië. Op Interlagos was Verstappen al zeker van het kampioenschap, terwijl Perez nog met Charles Leclerc knokte om de tweede plek in de WK-stand. De coureur uit Guadalajara kon dus wel wat extra punten gebruiken, maar Verstappen weigerde hem in de laatste ronde - ondanks meerdere verzoeken vanaf de pitmuur - voorbij te laten.

Dat leidde tot grote woede bij Perez. “Dit laat zien hoe hij werkelijk is”, zei hij in een eerste reactie over Verstappen via de teamradio. Perez had zijn Nederlandse collega eerder in de race juist nog laten passeren, zodat hij zich verder naar voren kon werken en om eventueel punten weg te halen bij Leclerc. Als Verstappen geen plaatsen meer zou winnen, dan zou hij Perez in de laatste ronde weer voorbij laten. Dat was althans de belofte van Red Bull aan Perez, maar Verstappen weigerde. De tweevoudig wereldkampioen hintte op een nog openstaande rekening met Perez, naar verluidt diens mogelijk opzettelijke crash in de kwalificatie in Monaco.

"Geweldige sfeer binnen team"

Na het incident met de snelste ronde in Jeddah ging het opnieuw over de relatie tussen Verstappen en Perez. Laatstgenoemde gaat er in gesprek met onder meer Motorsport.com op in. “We hebben veel meer respect voor elkaar dan mensen misschien denken”, zegt de vijfvoudig Grand Prix-winnaar. “Achter de schermen is er een geweldige sfeer binnen het team. Er is een grote mate van respect tussen beide kanten van de garage. Ik denk dat we allebei volwassen genoeg zijn om te weten wat goed en fout is. Zolang dat het geval is, verwacht ik geen veranderingen.”

Perez gaat dit jaar voor de wereldtitel. Na drie races is het verschil tussen WK-leider Verstappen en hem vijftien punten, na zijn mindere weekend in Australië. Perez heeft er vertrouwen in dat hij Verstappen kan verslaan. “Niemand is zo goed in vorm als Max, daarover is geen twijfel. Dus in combinatie met het team en met de auto is hij zeker de moeilijkste rijder om te verslaan. Ik moet dus het maximale uit mezelf halen om elk weekend mijn hoogste niveau mee te nemen”, aldus Perez.

Het is het derde jaar waarin Perez de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull is. Hij vindt dat hij zichzelf in de afgelopen twee seizoenen heeft verbeterd. “Dat je Max als referentie hebt, maakt je absoluut een betere rijder. Het vergt alles van je”, reageert Perez. “Daarnaast voel ik me meer één met de wagen en met het team. Ik weet nu welke richting ik op kan met de auto. Dat is een goede verbetering geweest.”