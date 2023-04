Winnaars

We kunnen niet anders dan aftrappen met Red Bull Racing. Van de eerste drie wedstrijden hebben ze er om precies te zijn drie gewonnen. Het Oostenrijkse team gaat na een succesvol 2022 op dezelfde voet verder. De RB19, de nieuwste creatie van Adrian Newey, is in handen van Sergio Perez en met name van Max Verstappen bijzonder snel gebleken. In Bahrein kwam de regerend wereldkampioen als racewinnaar twaalf seconden eerder over de streep na zijn Mexicaanse teamgenoot op plaats twee en 38 tellen eerder dan Fernando Alonso op P3. In Jeddah verzilverde Perez zijn pole-position, terwijl Verstappen zich van de vijftiende plek een weg naar voren vocht en tweede werd. In Australië greep de Nederlander zijn tweede zege van 2023 en verstevigde daarmee de leiding in het kampioenschap. Het is alleen de vraag in hoeverre de gereduceerde windtunneltijd het team later dit jaar gaat raken, al lijkt de voorsprong nu zo groot dat ze zich in Milton Keynes daar niet veel zorgen over maken. Gaan Max en Red Bull eenvoudig op jacht naar hun volgende titels?

De tweede in het rijtje is Fernando Alonso, want de tweevoudig wereldkampioen lijkt dan eindelijk de juiste werkgever weer te hebben gevonden. De inmiddels 41-jarige coureur reed na zijn F1-titels bij Renault nog voor McLaren, Ferrari en Alpine (voorheen Renault), maar werd geen kampioen meer. In eerste instantie waren de mensen nogal sceptisch toen de overstap naar Aston Martin bekend werd. We kregen hetzelfde riedeltje van Alonso weer te horen: hij gelooft in het project en denkt er veel succes te gaan boeken. Voorlopig lijkt hij het dit keer weer eens bij het juiste eind te hebben. Het is nu vooral zaak dat Aston Martin de AMR23 goed verder ontwikkelt. Aan de inzet, motivatie en vechtlust van Alonso gaat het in ieder geval niet liggen.

Dat brengt ons meteen bij de volgende winnaar en dat is dus de werkgever van Alonso: Aston Martin. De investeringen van Lawrence Stroll beginnen zich langzaam uit te betalen. De Canadese eigenaar pompte de afgelopen jaren miljoenen in het F1-team. Zo komt er een nieuwe fabriek en zijn er in 2022 een aantal getalenteerde ontwerpers binnengehaald, waaronder voormalig Red Bull-werknemer Dan Fallows. Het is bijzonder hoe de formatie 2022 nogal beroerd aftrapte, maar na de flinke update in Barcelona een stijgende lijn vond en een bizar grote stap maakte voor dit jaar. Dat er qua ontwerp bij Red Bull is afgekeken, is duidelijk te zien. Maar wat boeit dat? Resultaten tellen en hoe je dat bereikt, is niet zo interessant. Mercedes en Ferrari volgen een compleet andere weg en hoe pakt dat uit? Het lijkt wel onwaarschijnlijk dat het raceteam het gat naar Red Bull kan dichten, maar met de basis is niets mis. Wellicht zien we ze nog een overwinning pakken.

Verliezers

De twijfelachtige eer voor de eerste verliezer in dit rijtje gaat naar Ferrari. Want wat hebben ze lopen doen in de winter, behalve het ontslaan van Mattia Binotto en binnenhalen van Frederic Vasseur? In 2022 begon de Scuderia voortvarend aan het seizoen en stond het zelfs even voor het dominante Red Bull Racing. Naarmate dat jaar vorderde, ging technisch malheur Charles Leclerc en Carlos Sainz in de weg staan. In de winter is er in Maranello naar eigen zeggen hard gewerkt aan de betrouwbaarheid van de power unit, waardoor ook de snelheid omhoog zou kunnen door agressievere motorstanden. Tot op heden zijn zij het vierde team, achter Red Bull, Aston Martin en Mercedes en kan het in de race niet echt de snelheid van de voorste drie formaties bijbenen. Daar komt bij dat in de eerste drie races al twee uitvalbeurten werden geïncasseerd, waarbij van een de schuld lag bij Charles Leclerc. Die is de aansluiting met nog maar 6 punten op Max Verstappen nu al compleet kwijt. Het verschil is opgelopen naar 63 stuks, terwijl Verstappen vorig jaar rond deze 46 punten achterstand had en dat al als veel werd gezien. De titel gaat dit jaar niet naar Italië in ieder geval, tenzij er een wonder gebeurt.

Niet alleen Ferrari loopt te klooien, ook de FIA-wedstrijdleiding gaat verder waar het vorig jaar gebleven is. Daarbij spanden de beslissingen in Australië toch wel de kroon, al begon het feest in Jeddah al met de teruggedraaide straf van Alonso en mieterde George Russell alsnog uit de top-drie. De uitgedeelde straf was eigenlijk niet eens zo erg, maar dat het nemen van een dergelijke beslissing een aantal uren duurt, is natuurlijk onbegrijpelijk. Zowel in Jeddah als in Melbourne werd de definitieve race-uitslag pas ruim na de finish bekendgemaakt en voor een grote mondiale sport als F1 mag dat simpelweg niet. Over de rode vlaggen valt te discussiëren. Misschien was die eerste onnodig, maar de tweede leek vrij logisch. Het is met name de manier waarop de wedstrijdleiding de herstart aanpakte na de botsing van Kevin Magnussen. Je hoeft volgens het reglement niet per se voor een staande start te gaan en met de gretigheid van de coureurs in het achterhoofd was een rollende start veel veiliger geweest. Daarnaast is er na het (gedwongen) vertrek van Michael Masi en de toevoeging van de Race Control in Genève geen verbetering gekomen. Alles bij elkaar staat de F1 geregeld voor schut door rare en onnavolgbare beslissingen. Een goede opvolger voor wijlen Charlie Whiting is in ieder geval nog steeds niet gevonden.

Voor de laatste plek in de lijst is het twijfelen tussen Mercedes en AlphaTauri, maar we gaan toch voor AlphaTauri. Het feit dat Franz Tost in Saudi-Arabië riep de ontwerpers niet meer te vertrouwen, omdat die hem in de winter vertelden dat ze met de AT04 een sterke auto hadden gebouwd en dit niet het geval bleek, is natuurlijk meer dan pijnlijk. Het is echter wel de waarheid. De Italiaanse formatie was ervan overtuigd dat het in 2023 sterker aan de start zou verschijnen, maar voorlopig is het behelpen voor het team dat in 2021 nog een van de leiders in het middenveld was. Daar komt bij dat Nyck de Vries 'echte' F1-debuut toch lastiger is dan aanvankelijk werd verwacht - en mensen hem stiekem toch wel tegen vinden vallen. Het puntje van Yuki Tsunoda in Australië was dan ook meer dan welkom, maar zonder de uitvallers en tijdstraf voor Sainz was die niet gekomen. De Japanner zei na de race in Melbourne zelf dat de pace niet heel denderend was. Na drie races heeft het team slechts een punt en staat het negende in de stand, net voor Williams.

