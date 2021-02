Haas: Dominantie Mercedes maakt alles kapot waar F1 om draait

Haas F1 staat aan de vooravond van zijn zesde seizoen in de Formule 1. Het verhaal van de Amerikaanse renstal begon in 2016 op fantastische wijze, want in de eerste twee races werden er punten gescoord en uiteindelijk werd het team achtste in het kampioenschap. Een jaar later stokte de progressie, om vervolgens in 2018 voor een ommekeer te zorgen en knap vijfde te worden in de titelstrijd. “Tot 2019 hebben we het heel goed gedaan, hadden we voldoende vermogen en waren onze auto’s zeer competitief”, zei teameigenaar Gene Haas in gesprek met RACER. “Maar daarna draaide het uit op races waarin brandstof sparen van belang was en moesten we vaak vroeg liften voor de bochten, dus dat heeft ons pijn gedaan.”

Vanaf 2019 liep het niet lekker meer bij Haas. Qua pure snelheid was de VF-19 geen slechte auto, wat bleek uit de sterke prestaties die het team in de kwalificaties neerzette, maar in de races kregen Romain Grosjean en Kevin Magnussen de auto niet lekker aan de praat. Vervolgens moest Ferrari haar krachtbron voor 2020 aanpassen, wat resulteerde in een verlies van vermogen. Mede daardoor kon Haas in 2020 slechts acht punten scoren en dat doet pijn bij Haas, te meer omdat hij en zijn team geen invloed hebben op de producten die Ferrari aan zijn team levert. “Het was vrij duidelijk dat alle auto’s met een Ferrari-motor een achterstand hadden ten opzichte van Mercedes, Honda en Renault. Ons bootje zit vast aan het Ferrari-schip, dus als zij langzaam gaan, dan gaan wij nog trager”, analyseert hij. “Ik denk niet dat je daar veel aan kan doen. We hebben geen controle over de onderdelen die we krijgen van Ferrari.”

Haas verwacht dat de nieuwe Ferrari-motor voor 2021 weliswaar een verbetering gaat zijn, maar dat de achterstand op Mercedes blijft bestaan. Hij weet echter dat zijn leverancier niet de enige is die in dat schuitje zit. “We vertrouwen erop dat Ferrari het probleem kan oplossen, maar Ferrari is niet de enige met dit probleem. Dat geldt ook voor Honda en Renault - iedereen heeft een achterstand op de Mercedes-motor. Ze hebben een motor gebouwd die extreem goed presteert, enorm efficiënt en betrouwbaar is en waarbij geen enkele fabrikant in de buurt is gekomen.” Die motor stelt Mercedes in staat om te domineren, maar dat ziet Haas niet als iets goeds. “Voor mij maakt dit alles waar de Formule 1 om draait kapot. Mijn complimenten voor Mercedes dat ze in staat zijn om zo sterk te domineren, maar wie wil er naar een race gaan als je al weet welke auto de race gaat winnen? Dat begint saai te worden.”