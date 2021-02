Kubica zet eerste kilometers Alfa Romeo C41 op de klokken

Het team van Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi was eerder deze week nog in Polen om de C41 feestelijk onder het doek vandaan te halen. Alfa Romeo deed dat in Warschau omdat oliemaatschappij en titelsponsor PKN Orlen daar z’n hoofdkantoor heeft.

Vandaag is het team dus in Spanje te vinden. Reservecoureur Robert Kubica kreeg de eer om in alle vroegte de shakedown van de nieuwe wagen te verrichten. De Pool gaat vandaag voor promotionele doeleinden de baan op en mag dus niet meer dan honderd kilometer op speciale monstratiebanden op de klokken zetten. Een echte grondige test is het dus niet, maar het team kan in ieder geval bekijken of alle systemen goed functioneren en de C41 doet wat het behoort te doen. Vaste rijders Raikkonen en Giovinazzi zullen nog even geduld moeten hebben alvorens zij in de nieuwe wagen zullen mogen stappen.

Eerder gaven McLaren, Williams, AlphaTauri en Red Bull hun nieuwe strijdwapens al de sporen. Andere teams, zoals Alpine en Ferrari kwamen ook al in actie, maar deden dat nog met oudere wagens.