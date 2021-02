Verstappen vindt korte wintertest prima: "Zes dagen was saai"

Vorig jaar hadden de teams twee keer drie testdagen om zich voor te bereiden op het kampioenschap. Dat was minder dan de jaren ervoor, toen er twee vierdaagse testweken werden afgewerkt. Om de kosten te drukken en omdat de auto’s dit jaar in de basis gelijk zijn gebleven aan die van vorig jaar, werd voor dit jaar besloten om het aantal testdagen te reduceren naar drie. Dat betekent dat iedere coureur over twee weken maar anderhalve dag in de nieuwe auto heeft, alvorens het alweer tijd is voor de eerste race van het jaar.

“Anderhalve dag per coureur is vrij kort”, erkent Verstappen, die woensdag op het circuit van Silverstone zijn eerste afspraak had met de Red Bull RB16B. “Maar het bevalt me wel. Ik vond zes dagen best wel veel. Het was behoorlijk saai, want er is geen echte spanning. Ik houd ervan om met een Formule 1-auto te rijden, maar het gevoel van competitie is er nog niet. Dus ik vind anderhalve dag wel prima.”

Volgens Verstappen vereist de halvering van de hoeveel tijd die er voor de eerste Grand Prix op de baan kan worden doorgebracht geen andere aanpak. “Je hoopt alleen dat er tijdens de anderhalve dag die je rijdt, niet al te veel problemen zijn, zodat je wel wat kilometers kan maken”, zegt Verstappen tijdens een onderonsje met de Nederlandse media, waaronder Motorsport.com. “Ik denk dat het uiteindelijk niet zo heel veel uitmaakt. Al test je twintig dagen. Dan denk je dat je goed voorbereid bent, maar dan kom je bij de eerste wedstrijd en gooi je toch de set-up weer overhoop. Het maakt allemaal niet zoveel uit, denk ik. Het belangrijkste is dat we in de dagen die we hebben kilometers maken, de auto begrijpen en er niks kapot gaat.”

Doordat het uitgestelde Formule 1-seizoen 2020 medio december pas was afgelopen, was er sprake van een kortere winterstop dan anders. Verstappen voelt zich niettemin helemaal klaar voor zijn zevende jaar in de koningsklasse van de autosport. “Ik had een iets kortere pauze, maar dat maakt niet zo heel veel uit”, haalde de tienvoudig Grand Prix-winnaar zijn schouders op tijdens de Zoom-sessie. Behalve dat er thuis in Monaco volop werd getraind, werd er met een GT3-auto over het circuit van Barcelona gereden en was er een bezoek aan het trainingscentrum van Red Bull even buiten Salzburg. “Dat was in Thalgrau, waar alle fitnesstests worden afgenomen”, lichtte Verstappen een foto op social media toe. “Dat was gewoon om te kijken hoe je er met alles voor staat, qua kracht.” Wat de uitslag was van zijn test? Verstappen met een glimlach: “Prima! Dat [de fysieke gesteldheid] is nooit een probleem.”

