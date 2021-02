Tost: Budgetplafond brengt teams pas vanaf 2023 dichter bij elkaar

AlphaTauri heeft een prima 2020 achter de rug, maar de geboekte progressie kwam niet geheel tot uiting in het constructeurskampioenschap. Daarin legde het team beslag op de zevende positie, dezelfde klassering als een jaar eerder. Voor het aanstaande seizoen heeft Tost zijn team ten doel gesteld om het beste team van de middenmoot te worden, maar desondanks concentreert het team zich grotendeels al op 2022. Voor dat jaar staan ingrijpende veranderingen aan het technische reglement gepland en dus wordt er op dit moment niet alleen gewerkt aan het doorontwikkelen van de AT02.

Focus 'vooral' op auto voor 2022

Uiterlijk in ‘juni of juli’ verwacht Tost dat AlphaTauri de focus volledig verschuift naar de auto voor 2022. Intussen werkt men dus tegelijk aan twee auto’s, maar dat betekent niet dat 2022 nu nog van ondergeschikt belang is. “De plannen voor 2022 spelen niet alleen op de achtergrond, maar ook aan het voorfront. We moeten bekijken waar we met de huidige auto staan wat betreft prestaties”, zei Tost in gesprek met Auto, Motor und Sport. “Ik hoop dat we vooraan in het middenveld mee kunnen doen. Er zijn echter geen grote ontwikkelingen gepland voor tijdens het seizoen. Op een gegeven moment moet de technisch directeur beslissen welke richting we kiezen, maar de focus ligt nu vooral op de ontwikkeling van de auto voor 2022.”

De afgelopen jaren haalde AlphaTauri op technisch vlak de banden met Red Bull Racing aan. Waar mogelijk kocht het team zoveel mogelijk onderdelen in bij het zusterteam, maar Tost beseft dat dit voor 2022 een stuk lastiger wordt. “We kunnen natuurlijk alleen binnen de reglementen met Red Bull Technology samenwerken. Dat houdt in dat we ook in 2022 de versnellingsbak, hydraulica en delen van de achterwielophanging gaan overnemen.” Dat is minder dan wat Tost eigenlijk had willen doen. “Het liefste had ik de complete achterkant van Red Bull overgenomen. Dat wordt bij aanvang van het nieuwe reglement wat lastiger, maar in de loop der tijd slaan we deze richting weer in.”

Topteams behouden voordeel in 2022

De grote vraag is natuurlijk of de invoering van de nieuwe technische reglementen voor veranderingen in de pikorde gaat zorgen. Tost denkt dat AlphaTauri in 2022 niet ineens vooraan mee kan doen. “Daarvoor moet er aan onze technische zijde iets meer komen. Vooral onze infrastructuur staat er nog niet goed genoeg voor”, erkent de Oostenrijker. “Met het nieuwe reglement willen we ons eerst stabiliseren. Ik hoop dat het veld dichter bij elkaar komt, maar ik verwacht niet dat dit voor 2023 gebeurt. De topteams mogen hun medewerkers tot juni 2021 behouden en zij zullen veel tijd en energie steken in de ontwikkeling voor 2022. Dit technische voordeel houden ze vast tot in 2023, maar daarna verwacht ik dat het veld door het budgetplafond dichter bij elkaar komt.”

