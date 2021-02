Tost: AlphaTauri heeft foutloos seizoen nodig om doel te behalen

Met een prachtige overwinning op Monza en consistente puntenfinishes draaide AlphaTauri een heel aardig seizoen in 2020, maar de geboekte progressie kwam in de strijd om de constructeurstitel niet tot uiting. Daarin eindigde het team op de zevende positie, achter de teams waarmee het in het middenveld van de Formule 1 streed. In een eerder stadium gaf teambaas Tost al aan dat de doelstelling voor 2021 is om ‘verdere progressie’ te boeken ten opzichte van 2020. Bij de presentatie van de AlphaTauri AT02 doet Tost het ware doel uit de doeken: het beste team van de middenmoot worden.

“In 2020 was AlphaTauri een team in de middenmoot, waar we met succes streden tegen teams als McLaren, Renault en Racing Point. Ons doel voor dit jaar is echter om consistent aan de top van deze groep in de middenmoot te staan en om ons verder te verbeteren”, vertelde Tost. “Om dat te bereiken moeten problemen met de betrouwbaarheid uitgesloten worden en moet AlphaTauri iedere race punten scoren. “En dat lukt alleen als we geen fouten maken. Dus we moeten voor 100 procent geconcentreerd zijn op ons werk en dat geldt voor iedere race, zowel op als naast de baan, want onze tegenstanders zijn lastig te verslaan.”

Tost verwijst naar de vier uitvalbeurten die AlphaTauri in 2020 noteerde: drie van die nulscores waren gerelateerd aan de betrouwbaarheid van de AT01, de andere keer raakte Pierre Gasly op Mugello betrokken bij een crash. “Dat houdt in dat we vier kansen op punten misten. We moeten voorkomen dat we in dergelijke situaties komen, dus we hebben nog wat werk te verrichten”, oordeelt Tost stevig. Hij vertrouwt er echter op dat dit goed komt. “Het team is er op gebrand om ons op de best mogelijke manier voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Ik hoop dat de nieuwe auto net zo goed is als dat we verwachten, want ik denk dat we dit jaar een nog beter seizoen kunnen draaien als onze coureurs een competitieve auto hebben.”

Alle kansen moeten benut worden

Gasly sluit zich aan bij de gedachten die zijn teambaas heeft over de minder sterke punten van AlphaTauri in 2021 en stelt dat hij inderdaad nog regelmatiger moet presteren, ondanks de keurige prestaties die hij in 2020 noteerde. “Ik denk dat ik het vorig jaar heel goed gedaan heb en ik was in staat om op de manier te rijden zoals ik wilde. Ik had een uitstekende relatie met mijn engineers, we begrepen wat het team nodig had, wat ik nodig had en hoe we als team samen moesten werken. Dat leverde resultaten op. Ik was erg tevreden, maar er is nog ruimte voor verbetering en finetuning. Over het hele jaar gezien heb je consistentie nodig en moet je bij iedere kans punten scoren. We moeten zien hoe de auto gaat in Bahrein, daarna weten we meer. Maar de sleutel ligt bij die regelmaat en het achterwege laten van fouten.”

VIDEO: AlphaTauri presenteert de AT02