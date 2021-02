Hamilton en Mir hebben nominatie Laureus Award op zak

Hamilton evenaarde F1-legende Michael Schumacher afgelopen seizoen door zijn zevende wereldtitel te winnen. De Mercedes-coureur zette zich daarnaast in voor een betere wereld. Hij is nu opnieuw genomineerd voor een Laureus Award in de categorie ‘sportman van het jaar’. Vorig jaar werd de Brit ook al uitgeroepen tot winnaar van deze prijs, al moest hij de eer toen delen met FC Barcelona-speler Lionel Messi.

“Het is een eer om weer genomineerd te zijn voor de Laureus Award, zeker als ik kijk naar de lijst met de geweldige atleten”, zei Hamilton. “Als ik terugkijk naar de ceremonie van vorig jaar is het bijna niet te bevatten wat er sindsdien allemaal is gebeurd. 2020 was voor veel mensen een ongelofelijk lastig jaar en de sportwereld is hard geraakt. Ik heb geluk gehad dat wij mochten racen en ik ben zo blij wat we als team bereikt hebben. Ik ben nog trotser op ons werk dat we verzet hebben naar een diverse en inclusieve motorsportwereld.”

Andere genomineerden zijn NBA-ster LeBron James, voetballer Robert Lewandowski, hardloper Joshua Cheptegei en polsstokhoogspringer Armand Duplantis. Bij het beste team van 2020 staat het Mercedes AMG-F1-team weer tussen de genomineerden na het behalen van de zevende achtereenvolgende constructeurstitel in de Formule 1.

In de categorie ‘doorbraak van het jaar’ is MotoGP-wereldkampioen Joan Mir genomineerd. Hij zorgde in zijn tweede seizoen voor een verrassing door de wereldtitel te pakken. Hij bezorgde Suzuki daarmee haar eerste wereldtitel in twintig jaar. De tegenstand is overigens niet mals voor Mir, de Spanjaard neemt het op tegen NFL-speler Patrick Mahomes, Tour de France-winnaar Tadej Pogacar, voetballer Ansu Fati, tennisspeelster Iga Swiatek en US Open-winnaar Dominic Thiem.

De prestigieuze awards worden in mei uitgereikt tijdens een virtuele ceremonie.