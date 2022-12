Het coronavirus houdt de wereld al sinds begin 2020 in zijn greep, wat voor een roerige periode met veel maatregelen zorgde. Ook de Formule 1 ontkwam hier niet aan. De F1-kalenders van 2020 en 2021 moesten flink op de schop, omdat sommige landen de grenzen dichtgooiden. Daarnaast werden alle coureurs, teamleden en journalisten in een raceweekend geregeld getest. Afgelopen jaar keerde alles langzaam terug naar het oude - al reisde F1 in 2022 niet af naar China en slaat de koningsklasse het land ook in 2023 over. Doordat corona steeds meer naar de achtergrond verdwijnt, worden de meeste landen steeds makkelijker. Reden genoeg voor F1 om de maatregelen ook te versoepelen.

Hoewel afgelopen jaar een vaccinatie nog verplicht was om toegang te krijgen tot de F1-paddock, is dat vanaf 2023 niet meer nodig. Afgelopen seizoen verdwenen de mondkapjes al. In een vergadering van de WMSC is besloten dat iedereen weer naar binnen mag, mits hij of zij gezond is. Mensen met symptomen of een vastgestelde besmetting zijn niet welkom. "De FIA blijft het COVID-19-protocol aanpassen aan de veranderingen van de status van de wereldwijde pandemie", zo meldt de WMSC, die daarom maatregelen schrapt. "Deelnemers die niet fit zijn, door symptomen of een besmetting, krijgen geen toestemming drukke gebieden te betreden. Een vaccinatie is niet meer nodig. De FIA stopt ook met de testfaciliteiten, maar zal belangstellenden informeren over de lokale testmogelijkheden."

Sebastian Vettel was in 2022 de enige coureur die Grands Prix door een besmetting moest missen. Nico Hülkenberg nam het stuur van de oud-Aston Martin-coureur over. De toekomstig Haas-rijder reed de wedstrijden in Bahrein en Saudi-Arabië. Even stond ook de seizoensstart van voormalig McLaren-coureur Daniel Ricciardo op losse schroeven. Hij herstelde op tijd en stond aan de start in Sakhir. Voormalig Formule 1-kampioen Nico Rosberg is niet gevaccineerd en was daarom afgelopen jaar niet welkom in de paddock. Zijn werkzaamheden als Sky Sport-analist deed hij daarom vanuit huis.