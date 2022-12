Schade in F1-sprintrace valt vanaf 2023 onder budgetplafond

De Formule 1 heeft het aantal sprintraces voor 2023 verhoogd naar zes. F1 CEO Stefano Domenicali stelt dat de opzet tot dusver zeer geslaagd is en voegt toe dat de reacties 'enorm positief' zijn. Dat laatste valt te betwijfelen, maar verandert niets aan het feit dat coureurs volgend jaar zes keer een zaterdagse race moeten afwerken. Het zwaartepunt daarvan ligt richting het einde van het jaar, met maar liefst drie sprints in de laatste zes raceweekenden van het seizoen.

Naast het goedkeuren van alle locaties voor de sprintraces heeft de FIA World Motor Sport Council woensdag ook enkele aanpassingen aan het financieel reglement bekrachtigd. In het reglement van 2022 stond onder een amendement bij artikel 4.1 vermeld dat teams als compensatie 150.000 dollar per sprintrace van hun opgegeven kosten mochten aftrekken. Het betekende in de praktijk eigenlijk dat ze 150.000 dollar extra mochten uitgeven per sprintrace. Het bedrag dat per sprintrace van de opgegeven kosten mag worden afgetrokken wordt voor 2023 en 2024 verdubbeld. Het betekent dat teams dan niet 150.000 dollar als compensatie mogen verrekenen per sprint, maar 300.000 dollar.

Kosten crashes in de sprint vanaf 2023 ook onder budgetplafond

Er zit echter een hele belangrijke 'maar' in dit verhaal. De verhoging van de compensatie bij sprintraces komt namelijk tegen een prijs. Zo valt schade die tijdens de sprintraces wordt opgelopen vanaf volgend jaar wél onder het budgetplafond. In het amendement bij artikel 4.1 stond dit jaar nog dat teams per DNF 100.000 dollar extra compensatie kregen in de uitgaven als ze de (technische) oorzaak konden aantonen bij de FIA. Voor crashes zat er geen maximum aan dat bedrag. Bij kostenposten van meer dan 100.000 dollar werd het budgetplafond met dat bedrag verhoogd als het team de oorzaak kon aantonen bij de FIA. Die regel vervalt met ingang van aankomend seizoen.

Het betekent concreet dat schade in sprintraces, net als schade in echte Grands Prix, straks ten koste gaat van andere uitgaven. Simpel gezegd kan een crash in de sprintrace teams vanaf nu een geplande update kosten. De aanpassing versterkt het punt dat onder meer Max Verstappen dit kalenderjaar heeft gemaakt: coureurs nemen zo min mogelijk risico in sprintraces. Dat komt primair doordat de uitslag van de sprintrace de startopstelling voor zondag bepaalt, maar met de aangepaste regels dus ook doordat kosten van een crash onder het budgetplafond vallen. Met onder meer een sprintrace in Baku is het voor teams een factor om rekening mee te houden.