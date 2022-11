F1 sprintraces 2023: Op deze circuits vinden ze plaats

De Formule 1 voerde in 2021 voor het eerst een experiment uit met zaterdagse sprintraces, korte races van ongeveer 100 kilometer waarmee de startopstelling voor de Grand Prix op zondag wordt bepaald. De proef kreeg in 2022 een vervolg en in 2023 vinden er opnieuw sprintraces plaats, al heeft F1 inmiddels besloten om het aantal te verhogen naar zes stuks. Het was tot op heden onduidelijk welke Grands Prix volgend jaar een korte race gaan organiseren, maar volgens Auto, Motor und Sport is daar inmiddels wel duidelijkheid over.

Voorafgaand aan de eerste training in Abu Dhabi kwam de F1 Commission bij elkaar en naar verluidt zijn daarbij knopen doorgehakt over de zes locaties voor de sprintraces van 2023. Om ervoor te zorgen dat de zaterdagse races ook spectaculair zijn, is vooral gekeken naar circuits die lange rechte stukken hebben en waarop inhalen in principe goed mogelijk moet zijn. Zodoende krijgt Brazilië in 2023 opnieuw een sprintrace, nadat de korte races in 2021 en 2022 een succes bleken. Het zestal sprintraces wordt in april al afgetrapt in Baku tijdens de GP van Azerbeidzjan. Daarna volgt tijdens het treffen op de Red Bull Ring een sprintrace, net als in 2022, terwijl Spa-Francorchamps voor het eerst een korte race organiseert ter afsluiting van de eerste seizoenshelft. Na de zomerstop zijn er nog sprintraces tijdens achtereenvolgende races in Qatar en Austin, waarna Brazilië opnieuw de laatste sprintrace organiseert.

In het format van de weekenden met sprintraces wordt mogelijk ook nog het een en ander veranderd. Zo is onder meer Max Verstappen kritisch geweest op het format, dat coureurs niet aanmoedigt om risico's te nemen in de sprintrace doordat de uitslag bepalend is voor de startopstelling op zondag. De rijders kiezen dan liever eieren voor hun geld om hun startpositie niet in gevaar te brengen. Het management van de Formule 1 overweegt daarom om het schema aan te passen en een tweede kwalificatie in te voeren. De eerste kwalificatie bepaalt dan de grid voor de sprintrace, terwijl de tweede kwalificatie de grid voor de zondagse race bepaalt. Op die manier wordt de sprintrace een losstaand evenement en worden coureurs mogelijk eerder in de verleiding gebracht om iets meer risico te nemen.