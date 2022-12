Om door vier ringetjes te halen: EA verwerkt livery Audi in F1 22

De Formule 1 krijgt er bij de introductie van de nieuwe motorreglementen in 2026 in ieder geval één nieuwe motorleverancier bij. In de aanloop naar de Belgische Grand Prix bevestigde Audi dat het vanaf 2026 krachtbronnen gaat leveren voor de Formule 1. Toentertijd werd nog niet aangekondigd met welk team de Duitse autofabrikant zou gaan samenwerken, al is inmiddels al bekendgemaakt dat Audi de handen ineen gaat slaan met Sauber - dat nu nog als Alfa Romeo op de grid staat.

Daar waar het debuut van Audi in de Formule 1 dus nog drie jaar op zich laat wachten, kunnen spelers van de officiële F1-game zich vanaf woensdag al fabriekscoureur van het merk met de vier ringen wanen. De livery van de show car die Audi op Spa-Francorchamps presenteerde om de F1-deelname kenbaar te maken, is namelijk digitaal vereeuwigd in de game F1 22. De kleurstelling is onderdeel van het VIP-pakket van de vierde serie van Podium Pass. Door F1 22 te spelen kan je punten verdienen om het VIP-pakket vrij te spelen, maar het is ook mogelijk om het VIP-pakket direct te kopen.

Bij Audi is men erg blij dat zij drie jaar voor hun debuut in de Formule 1 al onderdeel zijn van de officiële game. "Dat is absoluut geen gegeven", zegt Henrik Wenders, head of brand van Audi. "Onze show car heeft met zijn opvallende ontwerp en kleuren, die kenmerkend zijn voor Audi in de autosport, voor behoorlijk wat gespreksstof gezorgd. Overal waar de livery zichtbaar was, waren de reacties enorm positief. Ik ben ervan overtuigd dat onze show car ook in de virtuele wereld veel fans gaat krijgen."