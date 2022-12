Eindrapport George Russell: Kroonprins van Mercedes bewijst zich

Het Formule 1-seizoen van George Russell

Positie in het wereldkampioenschap: 4e

Aantal WK-punten: 275

Aantal overwinningen: 1

Beste startplaats: 1e plaats (Hongarije, Brazilië)

Beste resultaat: 1e plaats (Brazilië)

Rapportcijfer: 8,0

Als onderdeel van het opleidingsprogramma van Mercedes was het niet de vraag of, maar wanneer George Russell voor het F1-fabrieksteam zou gaan rijden. In de loop van 2021 werd het antwoord gegeven: na drie seizoenen wennen in de relatieve anonimiteit bij Williams mocht de coureur uit King's Lynn zich vanaf 2022 gaan bewijzen bij de hoofdmacht. Eind 2020 reed Russell al eens een race voor Mercedes, toen hij voor de met corona besmette Lewis Hamilton mocht invallen. Daar liet hij meteen zien dat hij op zijn minst gewaagd was aan Valtteri Bottas, maar hoe zou hij uit de verf komen naast de tweede zevenvoudig wereldkampioen uit de geschiedenis van de Formule 1?

Al in de eerste fase van het seizoen bleek dat Russell het tempo van Hamilton heel aardig kon volgen. Doordat de Mercedes W13 met porpoising en bouncing kampte en bovendien veel luchtweerstand had, bleven overwinningen in het eerste deel van 2022 ruimschoots buiten bereik. Daar waren Ferrari en vervolgens Red Bull Racing veel te sterk voor. Dat wil niet zeggen dat Russell helemaal geen indruk kon maken. In Australië, Spanje en Azerbeidzjan scoorde de Brit podiumplaatsen door derde te worden, terwijl hij in de eerste negen races geen enkele keer buiten de top-vijf eindigde. Hamilton had in enkele van deze races zelfs moeite om punten te scoren, al moet daarbij opgemerkt worden dat de ervaren rot in die fase van het seizoen vooral bezig was met experimenten om de problemen met de W13 op te lossen.

Koning consistentie van F1-veld in 2022

De GP van Canada vormde wat dat betreft het omslagpunt en sindsdien verbeterden de prestaties van Hamilton, maar desondanks wist Russell zich knap staande te houden in het interne teamduel. Wat daarbij hielp, is dat hij op zeer consistente basis in de top-vijf bleef eindigen. In de Britse Grand Prix viel Russell uit - zijn enige DNF van het seizoen - nadat hij de zware crash van Zhou Guanyu veroorzaakte, maar in de twaalf races zou hij nog tien keer bij de eerste vijf over de finish komen. Alleen in Singapore en Japan, twee races waarin regen een voorname rol speelde, slaagde hij daar niet in.

Na Silverstone zou Russell vijf keer op het podium te bewonderen zijn, waarvan drie keer met een derde plaats en één keer met een tweede plek. Het hoogtepunt van Russells seizoen - en die van Mercedes - volgde echter in Brazilië. Na een spin kwalificeerde hij zich in de top-drie, om op zaterdagmiddag naar de zege in de sprintrace te rijden. Op zondag volgde het grote succes met zijn eerste Grand Prix-zege, die tevens de enige van Mercedes in 2022 bleek. In Hongarije was de Brit ook al de enige Mercedes-coureur die een pole-position pakte, waarmee Russell zijn bijnaam 'Mr. Saturday' nog maar eens eer aandeed.

Derde coureur die Hamilton over heel seizoen verslaat

Over het hele seizoen gezien is Russell er in geslaagd om Hamilton te verslaan qua punten (275 om 240), overwinningen én pole-positions (één om nul). Alleen qua podiumplaatsen (acht om negen) moet hij zijn meerdere erkennen in de zevenvoudig wereldkampioen, die in 2022 pas voor de derde keer in zijn F1-carrière over een heel seizoen is verslagen door zijn teamgenoot. Hoewel dat deels te verklaren is door de experimenten die Hamilton in het eerste deel van het jaar uitvoerde, zegt het wel degelijk iets over de mate van consistentie die Russell dit jaar heeft laten zien. Je eindigt namelijk niet voor niets negentien keer in 22 races in de top-vijf - het vaakst van het hele veld.

Valt er dan helemaal niets aan te merken op het seizoen van Russell? Jawel hoor, want in duels lijkt hij nog altijd redelijk kwetsbaar voor het maken van fouten. Dat bleek in 2021 tijdens de GP van Emilia-Romagna al bij zijn botsing met Mercedes-voorganger Bottas, maar in 2022 overkwam het hem nog enkele malen. In Silverstone mocht Zhou van geluk spreken dat hij ongedeerd uitstapte na de tik van Russell, die daarna in Singapore en de Verenigde Staten nog enkele onhandige touchés had met respectievelijk Mick Schumacher en Carlos Sainz. Als hij erin slaagt om dergelijke foutjes te voorkomen, kan hij nog verder komen in de titelstrijd - mits Mercedes in 2023 een bolide aflevert waarmee het echt de strijd met Ferrari en Red Bull kan aangaan.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 8,5 Ronald Vording 8,0 Niels Dijksterhuis 7,5 Bjorn Smit 8,0 Mark Bremer 8,0