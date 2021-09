Formule 1 praat met Kyalami over terugkeer Grand Prix van Zuid-Afrika

Die ene extra race is de Grand Prix van Miami, die eerder dit jaar al definitief werd bevestigd. Maar mogelijk komt er nog een nieuwe locatie bij: Formule 1-directeur Stefano Domenicali heeft tegenover CNN laten weten dat er met de promotors van Circuit Kyalami stevig wordt onderhandeld over een terugkeer naar Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikaanse Grand Prix stond vanaf 1962 tot en met 1993 – met enkele onderbrekingen – 23 keer op de Formule 1-kalender. De laatste winnaar 28 jaar geleden was Alain Prost.

De afgelopen jaren werd er vaker gespeculeerd over een terugkeer naar de Regenboognatie, maar de plannen liepen tot dusverre steeds stuk op de hoge kosten. Kyalami zou logischerwijs de eerste keuze zijn, het circuit bij Johannesburg onderging in de afgelopen jaren een grote verbouwing. Vorig jaar maart zou er al een festival voor Formule 1-fans worden gehouden in Johannesburg, maar dat evenement ging vanwege de coronapandemie niet door. De wil om de koningsklasse van de autosport terug te laten keren naar Zuid-Afrika, is er echter nog steeds.

“We hebben interesse gekregen van Kyalami om terug te keren op de kalender”, zei Domenicali. “Natuurlijk hebben we met hen gesproken om te zien of ze vanuit een technisch en financieel oogpunt klaar zijn om in de kalender te worden opgenomen, dus de gesprekken zijn er.”

Of die gesprekken al op korte termijn tot resultaten zullen leiden, is moeilijk te voorspellen. Zoals gezegd is het seizoen 2022 met 23 races al stevig dichtgetimmerd, maar voor de jaren daarna zou Kyalami een grote kans maken: de Formule 1 is er op gebrand om het WK ook een echt wereldkampioenschap te laten zijn en om dat te bewerkstelligen ontbreekt nog één continent waarop de sport niet actief is: Afrika. Overigens is Zuid-Afrika niet het enige Afrikaanse land dat interesse heeft in de Formule 1. “We hebben andere verzoeken ontvangen van andere landen in Afrika... op dit moment, moet ik het vertrouwelijk houden”, liet Domenicali zich ontvallen.