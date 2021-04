Officieel: Formule 1 vanaf 2022 tien jaar lang naar Miami

Het heeft de nodige voeten in de aarde gehad, maar eindelijk heeft de F1 de vurig gewenste tweede race op Amerikaans grondgebied veiliggesteld. Zoals verwacht wordt Miami de gastheer van de Grand Prix van Miami. De race wordt verreden op het terrein van het Hard Rock Stadium - de thuishaven van NFL-team Miami Dolphins - in Miami Gardens. Het circuit heeft een lengte van 5,41 kilometer, telt negentien bochten en heeft drie rechte stukken die in potentie een DRS-zone kunnen huisvesten. De verwachte topsnelheid op het stratencircuit is zo’n 320 kilometer per uur, waarbij het Hard Rock Stadium zich in het hart van het circuit bevindt.

“We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat de Formule 1 vanaf 2022 in Miami gaat racen”, zei Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1. Hij geeft aan dat het voor de sport belangrijk is om een tweede race in de Verenigde Staten te hebben. “Het is voor ons een belangrijke groeimarkt en we raken bemoedigd door ons groeiende bereik in de VS, wat verder gesteund gaat worden door deze spannende tweede race.” Daarnaast onderstreept Domenicali het belang dat de race in Miami Gardens een ‘positieve en blijvende bijdrage’ levert aan de mensen in de lokale gemeenschap. “We zijn dankbaar voor onze fans, de raadsleden van Miami Gardens en de lokale toeristische industrie voor hun geduld en steun tijdens dit proces. We kijken ernaar uit om het grootste racespektakel van de wereld voor het eerst naar Miami te brengen.”

GP Miami aanvulling op GP Verenigde Staten

Miami wordt de elfde locatie in de Verenigde Staten waarop de Formule 1 sinds 1950 gaat racen, na Riverside, Sebring, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix, Indianapolis en het Circuit of the Americas. Uit de woorden van Domenicali blijkt dat de ontmoeting in de staat Florida dus de tweede jaarlijkse race van de F1 in de VS moet worden. Toch is het nog niet helemaal zeker of het Circuit of the Americas ook in 2022 op de kalender staat. Het tienjarige contract van de sport met het Texaanse circuit loopt na de editie van 2021 af en het is nog onduidelijk of er op dit moment al overeenstemming is over een verlenging van het contract.

De komst van de F1 naar Miami is een lang proces geweest. Eind 2017 bracht toenmalig commercieel directeur Sean Bratches een eerste bezoek aan de stad. Destijds was het de bedoeling dat de race in het hartje van Miami gereden zou worden, maar de nodige kritiek vanuit de lokale overheid en omwonenden stak daar een stokje voor. Vervolgens werd in 2019 besloten om de race te verplaatsen naar het terrein van het Hard Rock Stadium, maar ook daar was er veel kritiek vanuit de lokale autoriteiten en omwonenden. De gemeenteraad van Miami Gardens, waar het stadion van de Dolphins ligt, ging eerder deze week pas akkoord met de race. Dat gebeurde nadat er een uitgebreid plan was opgesteld om de omwonenden tevreden te houden. Zo voert het circuit niet over de openbare weg, wordt er op schooldagen niet voor 14.30 uur lokale tijd gereden, komt er een steunpakket van vijf miljoen dollar voor sociaal-maatschappelijke programma’s en krijgen omwonenden korting op toegangskaarten.

Bij de promotor van de Grand Prix van Miami heerst vanzelfsprekend tevredenheid, vertelde managing partner Tom Garfinkel. “De Hard Rock Stadium entertainment campus wil de grootste evenementen ter wereld organiseren om de hele regio van Miami te laten profiteren. Groter dan de F1 wordt het niet”, vertelde de voormalig topman van Chip Ganassi Racing. De lay-out van het stratencircuit zou geschikt moeten zijn om ‘geweldig racen’ te faciliteren. “We hebben met gespecialiseerde ontwerpers samengewerkt om een circuit te creëren waarvan wij, de Formule 1 en de FIA geloven dat het geweldige races oplevert. We hopen de beste unieke ervaring te bieden aan de fans, die de diverse en dynamische natuur van Miami weerspiegelt.”

Het circuit waarop de F1 in Miami gaat racen Photo by: Liberty Media