Formule 1 organiseert groot Fan Festival in Zuid-Afrika

Formule 1 laat via het eigen Twitterkanaal weten dat de Formule 1-teams van Mercedes, Red Bull en Renault samen met de Zuid-Afrikaanse oud-wereldkampioen Jody Scheckter op 29 maart een demonstratie zullen geven in Johannesburg.

Ook in de paddock van de wintertest in Barcelona wemelt het sinds gisteren van de geruchten dat er binnen niet al te lange tijd een aankondiging komt over een race in Zuid-Afrika.

Liberty Media zoekt al langer naar locaties om de Formule 1-kalender uit te breiden. Daarbij werd in de afgelopen jaren veel gesproken over Argentinië, Saudi-Arabië en een tweede race in de Verenigde Staten (Miami). Maar ook Zuid-Afrika staat hoog op het verlanglijstje. De Formule 1 is momenteel actief op vijf continenten (Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oceanië) en zou graag het zesde bewoonde continent Afrika aan deze lijst willen toevoegen.

Tussen 1962 en 1993 werden er - eerst op het circuit East London en later op Kyalami – 23 officiële Grands Prix van Zuid-Afrika verreden. De afgelopen jaren werd er vaker gespeculeerd over een terugkeer naar de Regenboognatie, maar de plannen liepen tot dusverre stuk op de hoge kosten. Kyalami zou logischerwijs de eerste keuze zijn, het circuit bij Johannesburg onderging in de afgelopen jaren een grote verbouwing.