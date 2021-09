Haas bevestigt Schumacher en Mazepin voor 2022

Dat Mick Schumacher en Nikita Mazepin ook in 2022 bij de Amerikaanse renstal blijven, mag geen verrassing heten. De twee jonge coureurs vervingen dit jaar Romain Grosjean en Kevin Magnussen die jarenlang een vaste waarde waren bij Haas. Bij de beslissing om het ervaren Frans-Deense duo te vervangen door de twee jonge Formule 2-coureurs speelde zwaar mee dat in 2022 een nieuwe Formule 1-auto wordt geïntroduceerd en Haas de twee nieuwe rijders dit jaar alvast wilden laten wennen aan de koningsklasse.

Guenther Steiner zegt daar het volgende over: "We wisten dat we in 2022 continuïteit achter het stuur wilden en ik ben blij dat ik kan bevestigen dat Mick Schumacher en Nikita Mazepin volgend jaar voor Uralkali Haas F1 Team zullen uitkomen. 2021 heeft beide coureurs de kans gegeven om de Formule 1 te leren kennen." Dat beide coureurs voortdurend achterin het veld meereden en nauwelijks indruk wisten te maken, neemt Steiner op de koop toe. "Het is zeker een zwaar seizoen geweest met het pakket dat we hadden, maar tegelijkertijd hebben ze allebei de uitdaging omarmd en nauw met het team samengewerkt om onze processen te leren kennen en zich aan te passen aan de ontberingen van een Formule 1-campagne en alles wat dat met zich meebrengt - zowel intern als extern. Nu we vooruitkijken naar het seizoen 2022, hebben we er alle vertrouwen in dat we als team vooruit kunnen en Mick en Nikita een competitief racepakket kunnen bieden om de volgende stap in hun Formule 1-carrière te maken."

Schumacher erkent dat hij een moeilijk, maar leerzaam jaar achter de rug heeft en voorspelt dat het team volgend jaar competitiever zal zijn. "Het eerste jaar samen met Haas F1 is erg spannend en leerzaam, en ik weet zeker dat ik alle ervaring die ik heb opgedaan kan meenemen naar het komende jaar. Nieuwe technische reglementen, de indrukwekkende ambitie van het hele Haas F1-team en de steun van Ferrari - natuurlijk geloof ik dat dit ons dichter bij het veld zal brengen in het seizoen 2022 en dat we in staat zullen zijn om voor punten te vechten. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van een team dat steeds sterker wordt, en ik zal van mijn kant alles doen wat ik kan om ons vooruit te helpen."

Ook Mazepin – wiens vader titelsponsor van het team is – blikt met vertrouwen vooruit op 2022. "Ik ben erg enthousiast over volgend jaar. Over de nieuwe auto en de kans om samen met Haas F1 te groeien. Ik denk dat we volgend jaar sterk voor de dag zullen komen."