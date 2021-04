Het geheim van de Formule 1-paddockkat op Imola

Na de zinderende strijd in Bahrein zijn velen het er over eens: het wordt een zenuwslopend duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De onderlinge verschillen zijn klein, waardoor alle meevallers meer dan welkom zijn. Net iets meer geluk dan je tegenstander kan het verschil zijn tussen winst en verlies. Het is voor beide mannen niet te hopen dat op Imola een zwarte kat voor hun wagen de weg oversteekt. De kans is groter dat ze daar een grijze kat tegen het lijf lopen, maar ook die kan een bepalende rol spelen.

Zijn naam is Formulino, de geheime kattenkoning van de Formule 1-paddock in Imola. Voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia-Romagna 2020 was er maar weinig bekend over Formulino. Vanaf het eerste moment dat de voorbereidingen op de F1-race begonnen, bracht hij regelmatig een bezoek aan de pitboxen van de teams. Toenmalig Ferrari-coureur Sebastian Vettel maakte ook kennis met Formulino. “Hij brengt geluk”, zei Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz nog. De viervoudig wereldkampioen reageerde kattig: “Ik hou niet van poezen. Ik heb niets om hem te voeren. En hij is ook wat aan de zware kant…”

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton was een stuk enthousiaster. Formulino snuffelde ook graag rond bij de kampioensformatie. Een snel bezoekje aan Hamilton kon er ook wel af, die hem vervolgens beloonde met een flinke aai over de kop. Terwijl de Brit zijn focus verlegde op het raceweekend, legde het Twitter-account van Mercedes het feit vast: “Blessed by the Imola cat”, zo werd er geschreven.

Dat Formulino Hamilton geluk bracht, werd op zondag wel duidelijk. De Mercedes F1-coureur reed in de eerste fase van de race op de derde plaats, maar middels een overcut en een goed getimede safety car kon hij rivalen Valtteri Bottas en Max Verstappen passeren en zo de winst naar huis rijden. Vettel had echter minder geluk. Hij finishte als twaalfde na een pitstop van dertien seconden vanwege een falende wielmoer.

Het moraal van het verhaal? Je kunt de Imola-kat maar beter te vriend houden…

Sinds zijn rol tijdens het GP-weekend in 2020 staat Formulino in een rijtje van bekende Formule 1-huisdieren. Onder hen uiteraard Roscoe, de hond van Hamilton, en de vele dierenvriendjes van Alexander Albon van het @AlbonPets Instagram-account, waaronder de schattige Horsey Albon.

Formulino is inmiddels ook op Instagram te vinden. Hij claimt daar “de eigenaar van Imola” te zijn en post foto’s van zijn aanwezigheid bij alle belangrijke meetings op het circuit. Als de baas in de buurt is, kan je je maar beter netjes gedragen.

Over poespas gesproken: in de aanloop naar de race van dit weekend werd Formulino geëerd door de Formule 1-organisatie met een zeer speciale VIP-paddockpas. Zoals we allemaal weten is de paddocktoegang door de coronapandemie zeer beperkt. Waar nodig worden uitzonderingen gemaakt, al doet Formulino toch vooral wat hij zelf wil. Want wie gaat hem stoppen?

Formulino staat dit weekend te boek als officieel lid van het personeel van Imola. Zijn positie is ‘kat’ en hij heeft voor alle dagen toegang tot de paddock. Brengt hij ook dit weekend weer net dat beetje geluk dat beslissend is in de strijd om de overwinning? Eén verkeerde handeling en je blijft achter met een kater…

