Red Bull leunt steeds zwaarder op kunstmatige intelligentie

De Formule 1 is bij uitstek een sport die leunt op geavanceerde technologie. Het doorspelen van data van het circuit naar de knappe koppen in de fabriek speelt daarbij een steeds grotere rol en de kosten hiervoor rijzen de pan uit. Met het budgetplafond dat dit seizoen is ingesteld, zijn de teams dan ook naarstig op zoek naar partners die niet alleen geld op tafel leggen, maar ook een flink deel van de techniek van die datatransfer kunnen verzorgen. Oracle en Red Bull gaan daarbij – net als Mercedes met Tibco – gebruik maken van artificial intelligence (AL) en machine learning (ML), twee terreinen die in de Formule 1 enorm in opkomst zijn, legt teambaas Christian Horner uit. “Deze gebieden van technologie gaan in de toekomst, met de hoeveelheid data die we genereren, een sleutelrol spelen in onze besluitvorming. Zeker doordat de circuittijd steeds minder wordt.”

Omdat Horner de concurrentie niet veel wijzer wil maken is hij niet genegen om precies uit de doeken te doen hoe en waar Oracle zijn ingenieurs kan helpen. “We willen niet al onze concurrenten precies vertellen wat we aan het doen zijn, maar data en de manier waarop we die verwerken is ons levensbloed. We genereren er gewoon zoveel van. Het heeft werkelijk invloed op alles, van de manier waarop we een race indelen, de manier waarop we een auto ontwikkelen, zelfs de manier waarop we coureurs kiezen en de onze coureurs analyseren. Het speelt zo'n belangrijke rol.”

Zo kan artificial intelligence een team helpen bij het begrijpen en plannen van een racestrategie. Ook helpen computers de ingenieurs meer en meer bij het – op afstand – afstellen van een wagen voor het raceweekend. Wat de rijders betreft, is het niet ondenkbaar dat de keuze wie teamgenoot van Max Verstappen wordt niet meer afhankelijk van het onderbuikgevoel van Horner of Helmut Marko, maar van exacte data.

Of de RB16B er zondag al harder van gaat rijden ligt niet voor de hand, maar ondanks dat Adrian Newey nog steeds een tekentafel gebruikt, heeft artificial intelligence en machine learning de toekomst in de Formule 1. Of Oracle daarvoor de aangewezen partner is, moet in de praktijk nog blijken. Of zoals de marketingdirecteur van Oracle bij het ondertekenen van de sponsorovereenkomst zei: “Promotie zonder prestatie bestaat niet. De dagen zijn voorbij dat je als techleverancier maar ergens een sticker op plakt en denkt daar een marketingvoordeel uit te kunnen halen."