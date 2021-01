Formule 1 onthult starttijden van races in 2021

Om de tv-zenders tegemoet te komen besloot de F1-organisatie in 2018 races tien minuten na het hele uur van start te laten gaan. Zo konden zenders op het hele uur met hun uitzending beginnen en pakten ze toch nog genoeg tijd mee om de spanning richting de start van de race op te bouwen. Ook was het bedoeld om de Amerikaanse zenders meer tevreden te stellen. Dit initiatief werd destijds niet met al te veel enthousiasme ontvangen door de F1-teams, die hun tijdschema's aan moesten passen op de nieuwe starttijd. Ook bleek dat de meeste tv-zenders al een langere voorbeschouwing hadden waardoor het weinig zin had om de race nog eens tien minuten later dan het hele uur te laten starten.

Motorsport.com kon eerder deze maand al melden dat de Formule 1 overwoog om de starttijden weer naar het hele uur te verplaatsen. Daarover werd overleg gevoerd met de verschillende stakeholders. Vrijdagochtend bevestigde F1 dat de races in 2021 weer op het hele uur van start gaan en heeft ook de andere starttijden vrijgegeven. Ook beginnen de meeste Europese races weer om 14.00u NL-tijd, met uitzondering van Groot-Brittannië en Azerbeidzjan.

Overzicht: Hoe laat starten F1-races in 2021?