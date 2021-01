Domenicali: F1 moet op maatschappelijk vlak actief blijven

De Formule 1 lanceerde die actie vorig jaar om meer diversiteit te promoten, maar ook om racisme te veroordelen, een stem te geven aan de strijd tegen corona en voor duurzaamheid. De wagens, overalls en helmen werden uitgerust met de hashtag #WeRaceAsOne en voor elke Grand Prix droegen de coureurs middels zwarte t-shirts de boodschap nog eens nadrukkelijk uit. De meesten kozen er daarbij voor om uit respect door te knieën te gaan.

De actie kon op veel steun van het publiek rekenen, maar er was ook kritiek. Toch wil de Formule 1 doorgaan met het aankaarten van maatschappelijke kwesties. Motorsport.com heeft begrepen dat de F1-organisatie samen met de teams de komende weken overleg zal voeren hoe het hier in het komende seizoen mee wil omgaan.

Domenicali is als nieuwe baas van de F1-organisatie nauw bij dit overleg betrokken. Hij is van mening dat het belangrijk is dat de sport zich bewust blijft van sociale kwesties en zich er over blijft uitspreken. “We hebben vorig jaar natuurlijk veel aandacht besteed aan racisme”, zei Domenicali in een interview met Sky Sports. “De acties rond diversiteit en WeRaceAsOne gaven ons de mogelijkheid om vlak voor de race onze waarden rond deze thema’s te benadrukken.”

Of dat moment vlak voor de start van de Grand Prix er komend seizoen net zo gaat uitzien als in 2020, moet nog besproken worden, vervolgt Domenicali. “We zijn van plan om samen met de coureurs en teams te bepalen hoe we optimaal gebruik kunnen maken van de aandacht die de sport op dat moment vlak voor de start heeft. In ieder geval willen we dat moment gebruiken om aan de buitenwacht te laten zien dat de Formule 1 met twee benen in de maatschappij staat. De F1 wil een actieve rol blijven spelen in het versterken van deze waarden.”

De Italiaan is dan ook blij dat steeds meer coureurs steeds vaker betrokken zijn bij maatschappelijke kwesties en dat ze hun social media-platformen gebruiken om verandering te bepleiten. “Coureurs realiseren zich steeds meer dat zij de ambassadeurs zijn van de sport, niet alleen vanwege hun technische vaardigheden, maar ook vanwege de manier waarop zij onze boodschap kunnen uitdragen", aldus Domenicali. “Het hoeft natuurlijk niet politiek te worden, dat is niet onze taak. Maar we willen wel maatschappelijke normen en waarden onder de aandacht brengen. Ik denk dat vooral de jongere coureurs gevoeliger zijn voor dit soort kwesties. En dus denk ik dat we er mee door moeten gaan.”