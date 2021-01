Schumacher tevreden over eerste (halve) testdag met Ferrari

Schumacher is onderdeel van het juniorprogramma van Ferrari en mocht in die hoedanigheid al voor de derde keer komen opdraven voor een test van de Italiaanse stal. Vorig jaar september reed hij op dezelfde locatie in dezelfde SF71H, terwijl hij in 2019 ook al meters maakte in Bahrein, destijds in de SF90 van dat seizoen. Vrijdag, op de slotdag van een intensieve testweek van Ferrari, krijgt hij nog een halve dag de kans om te wennen aan de Formule 1. Daarna draagt hij het stuur over aan Callum Ilott die de week zal afsluiten.

“Eindelijk weer in een auto zitten is een gevoel dat ik erg heb gemist” zei Schumacher na afloop van zijn eerste halve ‘werkdag’ op Fiorano. “Ik denk dat vandaag zeker een positieve dag is geweest. We zijn er zonder problemen in geslaagd om het hele programma dat we hadden gepland af te werken. Met het oog op het komende seizoen dat over ongeveer anderhalve maand van start gaat met de pre-season tests, was het erg nuttig om zoveel kilometers te kunnen maken achter het stuur van een Formule 1-auto.”

Dat die auto uit 2018 stamt was voor Schumacher geen bezwaar. “Het gedrag op het circuit en het gevoel dat het aan de coureur geeft zijn erg vergelijkbaar met een nieuwe wagen. Zowel waar het gaat om het rijgedrag als om fysieke belasting. Het is een uitstekende basis voor het nieuwe seizoen. Het is sowieso altijd geweldig om op Fiorano te rijden, want het circuit is technisch en veeleisend.”

Schumacher rijdt vanochtend dus nog een tweede halve dag en keert vervolgens terug naar Haas voor de verdere voorbereiding op zijn debuutseizoen in de Formule 1.