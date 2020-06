Steiner: Deelname F1 interessanter voor fabrikanten door budgetcap

Het World Motor Sport Council zal deze week een radicale set regelveranderingen ratificeren, nadat de teams overeenstemming bereikten over nieuwe maatregelen om de toekomst van de sport na de coronaviruspandemie te waarborgen. Zo daalt het budgetplafond van 175 miljoen dollar naar 145 miljoen dollar, terwijl er ook regels komen met betrekking op handicaps voor de aerodynamische ontwikkeling en het gebruik van open-source onderdelen. Deze veranderingen zijn erop gericht om de huidige tien teams op de grid te houden voor 2021 en daarna, en het verduurzamen van de F1 voor de toekomst.

Een mogelijk gevolg van deze veranderingen is dat er teams geïnteresseerd raken in toetreding tot de Formule 1. Haas was in 2016 het laatste team dat erbij kwam, terwijl de F1 het al vijf jaar moet doen met dezelfde vier motorfabrikanten. Veel interesse voor toetreding tot de sport was er niet, maar het vooruitzicht van het draaien van een jaar zonder verlies zou de interesse aan kunnen laten trekken. “Het is nu veel interessanter. We moeten harder pushen zodat we dit in ieder geval voor de toekomst break-even kunnen draaien. Dat is een van de taken die ik moet uitvoeren voor Mr. Haas, proberen tot het punt te komen waarbij zijn investeringen kleiner worden”, vertelde Steiner bij Sky Sports F1.

“Als er over een budgetplafond is gesproken, zijn er altijd mensen die denken dat ze er geld aan kunnen verdienen. Het blijft een zeer dure sport. Je moet nog steeds veel geld investeren om ergens te komen. Wat denk ik goed is voor de fabrikanten is dat ze weten hoeveel geld ze maximaal gaan uitgeven, zodra de directie ziet dat er een plafond is. Je begint niet met een getal dat na vijf jaar verdrievoudigd of verviervoudigd is. Nu is er paal en perk aan gesteld met een maximum dat je mag uitgeven volgens de reglementen. Het is redelijk duidelijk, terwijl voorheen altijd meer ging om hoeveel je wilde investeren. Ik denk dat dit goed is en hopelijk gaan bedrijven of autofabrikanten hierdoor in de Formule 1 investeren.”

In de afgelopen weken kwamen gesprekken over het verlagen van het budgetplafond in een stroomversnelling door de coronaviruspandemie. De grote teams waren in eerste instantie tegen, maar stemden uiteindelijk toch in. Volgens Steiner was het cruciaal dat de teams eensgezind achter de plannen gingen staan om de toekomst van de F1 te waarborgen. “Ik denk dat een aantal kleine teams waren verdwenen [zonder budgetplafond] en dat zou ook niet in het voordeel van de grote teams zijn. Ik denk dat het een eerlijk compromis is. Zij realiseerden zich dat en hebben zoveel als ze konden gesneden om op dit compromis te komen. Ik denk dat ze zich absoluut bewust zijn dat er geen sport is zonder de kleinere teams.”

Met medewerking van Luke Smith