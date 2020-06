Abiteboul wil F1-salarissen aanpakken: “Niets doen is geen optie”

Het budgetplafond in de Formule 1 gaat in ieder geval omlaag, met 145 miljoen dollar als startpunt in 2021. Maar de salarishuishouding van coureurs valt niet onder die regel, een behoorlijke weeffout in de ogen van Abiteboul. "Het is in dat opzicht net een ballon. Als je ergens gaat drukken, verplaatst de lucht zich vanzelf naar de andere kant", trapt hij het gesprek met Motorsport.com af met een bijzondere beeldspraak. "Toen we de uitgaven voor het chassis gingen inperken, bestond het risico dat het op motorisch vlak uit de hand zou lopen. Dat is tot op zekere mate ingeperkt, maar nu is het tijd om de volgende stappen te zetten. Dat betekent allereerst een budgetplafond voor motorische kosten instellen en daarna natuurlijk ook een salarisplafond voor coureurs."

Hoe logisch ook, dat laatste klinkt wat vreemd uit de mond van Abiteboul, uitgerekend de man die Daniel Ricciardo voor een astronomisch bedrag naar zijn team haalde. Maar volgens de teambaas hebben we inmiddels te maken met een nieuwe realiteit, ook op dit vlak moet er een 'nieuw normaal' komen. "Een aantal teams zal honderden mensen moeten ontslaan. Om zoiets aan de ene kant wel te doen - met alle sociale implicaties die daarbij horen - en om tegelijkertijd een enorme stijging van de rijderskosten mogelijk te maken, dat vind ik oneerlijk. Dat valt gewoon niet te verkopen", vervolgt hij. "Niets doen, zou in mijn optiek echt een gemiste kans zijn." Toekijken is dus geen optie.

Met een ingreep in de salarishuishouding zou de Formule 1 volgens Abiteboul ook bepaald geen modderfiguur slaan, de autosport staat in dat geval namelijk niet alleen. "We moeten dit gewoon onder controle krijgen en dat gebeurt in meerdere sporten ook al", weet de Fransman. "Maar goed, nu wordt er in ieder geval over gesproken en hopelijk wordt er daarbij ook naar ons geluisterd, net als met andere onderwerpen." Positief is wel dat Renault niet alleen staat in deze discussie over de lonen van rijders. Zo heeft Red Bull-topadviseur Helmut Marko zich ook alvast groot voorstander van een salarisplafond voor Formule 1-coureurs getoond.

Met medewerking van Jonathan Noble en James Allen

