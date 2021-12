F1-baas Domenicali: "Relatie Red Bull en Mercedes moet herstellen"

De spanningen tussen beide teams liepen afgelopen seizoen hoog op door meerdere clashes op, maar ook naast de baan. In de media werden door Christian Horner en Toto Wolff geregeld sneren aan elkaar uitgedeeld. Het duo kwam ook meermaals bij elkaar in de persconferentie van de FIA terecht. In de laatste officiële bijeenkomst op de donderdag in Abu Dhabi schudde het tweetal elkaar de hand. Echter was het op zondag weer goed mis, nadat een controversiële slotfase de relatie nog meer onder druk zette.

Stefano Domenicali, voormalig Ferrari-teambaas en nu Formule 1-topman, pleit voor een herstel in de relatie tussen beide teams. De Italiaan vindt dat dit aangepakt moet worden en niet nog verder uit de hand moet lopen. "Mensen vrij van onzekerheden slapen het best", stelde hij tijdens de uitreiking van de prestigieuze Lorenzo Bandini Award, die hij in ontvangst nam. "Wij hebben echter veel twijfels en moeten die onder ogen komen. Er zijn problemen die we uiteindelijk moeten aanpakken. Dag voor dag dienen we de relatie tussen Red Bull en Mercedes te evalueren. Deze moet hersteld worden, zodat persoonlijke onenigheden worden voorkomen. Die zijn nergens goed voor."

Liberty Media heeft nog niet gereageerd

Mercedes is het nog steeds niet eens met de beslissingen die zijn genomen in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi. Tegen de afgewezen protesten wilde de Duitse formatie in beroep gaan, maar besloot dit uiteindelijk - met tegenzin - niet te doen. Na diverse gesprekken tussen de FIA en Mercedes, is er besloten een commissie op te richten die de gebeurtenissen gaat onderzoeken. Tot nu toe is vanuit de Formule 1-organisatie nog geen reactie gekomen. De reden hiervan is dat zij liever nieuwbakken FIA-president Mohammed ben Sulayem de kwestie zien aanpakken.

Contact tussen Liberty Media en Sulayem is er inmiddels wel geweest: "We hebben het gehad over de belangrijkste zaken die hij moet aanpakken en dat zijn er veel", vervolgde Domenicali. "Maar in deze fase is het goed om stil te blijven. Hiermee voorkom je verdere controverse in een kwestie die al verhit is. Ik wil wel zeggen dat we uit een prachtig seizoen komen, die door meer dan twee miljard mensen is gevolgd. De Grand Prix in Abu Dhabi was het meest bekeken sportevenement van 2021. Dit zijn bizarre getallen waar we trots op moeten zijn."