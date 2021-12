Mercedes ziet af van beroep: Max Verstappen officieel F1-kampioen

Nadat de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi zondag op de baan nogal wat spektakel opleverde, ging het vuurwerk in de protestkamer van de FIA nog even door. Mercedes ging op twee punten in protest tegen de uitslag van de Formule 1-race, die gewonnen werd door Max Verstappen. Op het eerste punt zou de Limburger zijn tegenstander Lewis Hamilton tijdens de safety car-periode op enig moment ingehaald hebben. Dit protest werd resoluut afgewezen. Het tweede protest concentreerde zich meer op de werkwijze van de stewards. Die zouden fouten gemaakt hebben bij het doorlaten van achterblijvers tussen de leiders en bovendien had de safety car in de ogen van Mercedes een ronde langer op de baan moeten blijven. In dat geval zou de titelstrijd in het voordeel van Hamilton beslist zijn.

Hoewel Verstappen en Red Bull daar geen invloed op hadden, wierp het zondagavond wel een schaduw over de feestvreugde. Nadat beide protesten afgewezen werden besloot Mercedes over het tweede punt een ‘intention of appeal’ in te dienen. Daarmee gaf het team zichzelf 96 uur de tijd om uit te zoeken of het doorzetten van de zaak naar het Hof van Arbitrage voor Sport zin zou hebben. Donderdagochtend heeft Mercedes middels een korte verklaring laten weten dat het niet doorgaat met de beroepszaak. Het betekent bovendien dat de uitslag van de Grand Prix van Abu Dhabi nu echt definitief is en dat Max Verstappen ook echt de wereldkampioen van het Formule 1-seizoen 2021 is.

"We verlieten Abu Dhabi vol ongeloof over wat we hebben gezien. Natuurlijk hoort het verliezen van een race erbij, maar het is iets anders als je het vertrouwen in het racen verliest", leest de eerste verklaring van Mercedes sinds de aankondiging van de intentie tot een beroepszaak, die zondagavond werd verstuurd. In samenspraak met Hamilton heeft Mercedes nagedacht of die intentie tot beroep omgezet moest worden in een echt beroep. "We gingen in het belang van sportieve eerlijkheid in beroep en sindsdien hebben we een constructieve dialoog met de FIA en de Formule 1 om duidelijkheid te scheppen voor de toekomst, zodat alle deelnemers weten onder regels ze racen en hoe ze worden gehandhaafd."

"Daarom verwelkomen wij de beslissing van de FIA om een commissie op te zetten die de gebeurtenissen in Abu Dhabi gaat analyseren en die de robuustheid van de regels, het bestuur en de besluitvorming in de Formule 1 gaat verbeteren. Ook verwelkomen wij de uitnodiging voor de teams en coureurs om daaraan deel te nemen. Het Mercedes-AMG Petronas-team gaat actief werken met deze commissie om een betere Formule 1 op te bouwen - voor ieder team en iedere fan die net zoveel van onze sport houdt als wij. We houden de FIA verantwoordelijk voor dit proces en we trekken onze beroepszaak hierbij terug."