Mercedes heeft intentie in beroep te gaan tegen afgewezen protest

Mercedes diende na afloop van de GP van Abu Dhabi twee protesten in tegen Red Bull Racing en de FIA. De eerste concentreerde zich op een vermeende inhaalactie van Max Verstappen achter de safety car. Hierin werd Verstappen vrijgesproken. De tweede zaak concentreerde zich op de suggestie dat FIA-wedstrijdleider Michael Masi onjuist gehandeld heeft toen hij besloot om de vijf achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen door te laten en zo nog een race te creëren in de laatste ronde. Op basis van artikel 15.3 heeft de wedstrijdleider de vrijheid om tot een dergelijke beslissing te komen.

Het protest van Mercedes werd aanvankelijk afgewezen, maar de Duitse fabrikant bekijkt nu de mogelijkheden om de zaak naar het Hof van Arbitrage voor Sport te brengen. Mercedes bevestigde het nieuws zondagavond kort na de uitspraak: “We hebben de intentie uitgesproken om in beroep te gaan tegen de uitspraak in Document 58, de beslissing van de stewards om het protest van Mercedes af te wijzen.”

Het betekent dat Mercedes nu 96 uur de tijd heeft om een beslissing te nemen of het daadwerkelijk een beroepszaak wil starten. In dat geval zou de zaak op een later moment in behandeling genomen worden door het CAS.

Motorsport.com heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff om een reactie gevraagd, maar de Oostenrijker wilde niets zeggen.