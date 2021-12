Sulayem gaat zoveel tijd als nodig besteden aan verbeteren F1

Vorige week werd Mohammed ben Sulayem verkozen tot de nieuwe president van de FIA. Hij volgt Jean Todt op, die de afgelopen twaalf jaar de scepter zwaaide bij de autosportfederatie. Hoewel Sulayem als president eindverantwoordelijke is van alle autosportkampioenschappen, gaat de Formule 1 als hoogste klasse veel van zijn tijd vereisen. Momenteel is hij nog bezig om zich in te lezen in de diverse recente ontwikkelingen, maar hij is zich er tegelijkertijd wel van bewust dat hij veel bezig gaat zijn met de sport.

“Ik moet zoveel tijd besteden aan de Formule 1 als nodig is. Ik heb mezelf onafhankelijk gemaakt van mijn werk, van alles dat mij bij de FIA weg kan houden”, vertelde Sulayem, die zich bewust is van de omvang van zijn nieuwe werkzaamheden. “Dit is een missie. Dit wordt geen parttime baantje en ik kan mijzelf niet in de Verenigde Arabische Emiraten of een andere plek stationeren. Ik vestig mij in Frankrijk. Ik hou vast aan wat ik van plan ben om te doen en zoals gezegd gaat dat veel tijd kosten. Hoeveel? Dat weet ik niet, maar zoveel als nodig is.”

Mohammed ben Sulayem en Jean Todt, FIA President Foto: Sutton Images

Sulayem stapt in bij de FIA op het moment dat de basis voor de nieuwe motorreglementen van de F1 net is goedgekeurd. Tegelijkertijd gaat het technische team van de federatie op de schop, want enkele medewerkers van Liberty Media komen hierdoor bij de FIA terecht. Deze veranderingen zijn volgens Sulayem noodzakelijk om de FIA beter in staat te stellen de sport te overzien. “We moeten binnen de FIA een sterker team bouwen. Dat is wat de F1 wil. Onze technische afdeling komt nu terug naar de FIA en wij moeten de F1 leiden. Stefano [Domenicali] doet het geweldig met zijn team. Het publiek van de F1 wordt groter, dus we moeten met de F1 zelf, de promotors, de teams en ook de coureurs gaan samenwerken.”

Over de geplande richting die de F1 wil inslaan en toekomstige veranderingen die hij zou willen zien, houdt Sulayem zich op de vlakte. “Hoewel ik in de World Council zat, was er weinig duidelijkheid over de informatie die ons werd verstrekt. Ik moet daar eerst naar kijken en ik moet ervoor zorgen dat mijn vakantie niet te lang wordt. Ik ga het lezen en voorbereiden, want we hebben het over de toekomst van de koningsklasse van de autosport”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Ik moet luisteren en het eerst lezen, ook met de input van de fabrikanten. Ik kan dus geen aanwijzingen geven tot ik het gelezen heb, tot ik weet wat er precies speelt. Als ik nu iets zeg, dan is dat blindelings, dus ik moet hierop terugkomen. Geef me enkele maanden, dan kan ik een duidelijk antwoord geven.”