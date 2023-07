De Formule 1 introduceerde in 2021 het sprintformat in de hoop de raceweekenden wat interessanter te maken voor de fans. Na een experiment van drie races bleef het sprintformat aanwezig voor nog eens drie races in 2022. Dit jaar staan er al zes op de kalender en het is geen geheim dat de promotors van races enthousiast zijn over dit format. Wel is dit jaar het sprintformat aangepast, waardoor deze niet meer de startvolgorde van de Grand Prix bepaalt. In plaats daarvan is deze sprintrace als het ware losgetrokken van die race, middels een sprint shoot-out op zaterdag, gevolgd door de sprintrace waarin punten te verdienen zijn.

Hoewel de Grand Prix-bazen het aantal sprintraces graag op zes houden voor 2024, is de F1 Commission van plan om in het weekend van de Grand Prix van België de plannen voor de sprintraces te bespreken. Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft alvast een van die plannen onthuld. De Formule 1 wil namelijk een speciale 'Grand Slam'-award introduceren voor de sprintweekenden. Deze prijs wordt dan uitgereikt aan een coureur die de pole-position en zege pakt in zowel de sprintrace als hoofdrace.

"Er zullen zes sprintraces zijn en die zullen we denk ik in september aankondigen, aangezien we in het weekend van de Belgische Grand Prix een vergadering van de F1 Commission hebben", zegt Domenicali in een exclusief interview met Motorsport.com. "Er is een voorstel dat ik graag wil doen, in lijn met het concept van de 'Grand Slam'. Het [idee] is dat de coureur die de twee pole-positions en twee zeges in het weekend pakt, erkend moet worden met iets extra's, iets wat weergeeft wat voor sportieve prestatie ze hebben neergezet."

Het idee van deze zogenaamde 'Grand Slam' staat nog in de kinderschoenen en naar verluidt wil de Formule 1 eerst met de teams om tafel gaan om het concept hiervan te bespreken, alvorens het zich meer richt op een specifieke beloning. Het lijkt daarbij onwaarschijnlijk dat deze prestatie een extra punt voor het kampioenschap zal opleveren. Wel zou er gedacht kunnen worden aan een speciale bokaal voor de dominante coureur.

Leidt niet tot verwarring

Naast deze 'Grand Slam' zijn de Formule 1-teams ook van plan om te bespreken of het sprintformat voor volgend jaar verfijnd moet worden. Naar verluidt wordt er gekeken naar het al dan niet veranderen van de bandentoewijzing of de parc fermé-regels, en zelfs of het verloop van de weekenden veranderd moet worden om meer momentum op te bouwen in de aanloop naar de race op zondag. Op dit moment staan de sprintraces dus los van de hoofdrace. De kwalificatie voor die sprintrace vindt plaats op zaterdagochtend, op vrijdagmiddag wordt er gekwalificeerd voor de hoofdrace. Teambazen hebben het idee geopperd om de kwalificatie voor de sprintrace op vrijdag te verrijden, om vervolgens de zaterdagochtend af te trappen met de sprintrace. Zaterdagmiddag zou dan de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag volgen.

Het zou wel de zoveelste verandering aan het sprintformat in relatief korte tijd betekenen, iets wat tot verwarring zou kunnen leiden bij fans. Domenicali benadrukt echter dat onderzoek heeft uitgewezen dat het aanpassen van het format voor velen geen afknapper hoeft te zijn. "We hebben dit geanalyseerd", legt hij uit. "Het risico zit 'm vooral bij de trouwe kijkers, die hun eigen gewoontes hebben, en niet zozeer bij de nieuwe fans, die veel meer openstaan voor veranderingen. Er is echter geen groot nieuws voor wat betreft het format. We willen de zes weekenden met een sprintrace vasthouden en de gewoonten van de trouwe fans respecteren", aldus de Italiaan.