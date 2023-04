F1 sprintraces: Hoe werken ze en wanneer vinden ze plaats?

Wat is een F1-sprintrace?

Een sprintrace is in principe hetzelfde als een normale Formule 1-race, maar dan korter. Een reguliere Grand Prix gaat over een minimale afstand van 305 kilometer, maar de sprintraces hebben een lengte van 100 kilometer. In 2021 werd er voor het eerst geëxperimenteerd met dit concept. Dat seizoen werden er tijdens de Grands Prix van Groot-Brittannië, Italië en Brazilië werd op zaterdag een korte race verreden. In 2022 vonden er opnieuw drie sprintraces plaats: in Imola, Oostenrijk en Brazilië.

De Formule 1 wil sprintraces gebruiken om meer spanning te creëren in een raceweekend. Met het nieuwe format krijgen fans op elke dag van het raceweekend een hoogtepunt: op vrijdag de kwalificatie en op zaterdag en zondag in de vorm van een race. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de toeschouwers meer waar voor hun geld krijgen.

De Formule 1 is lange tijd bezig geweest met een aanpassing aan het traditionele format. Zo werd overwogen om een race met een omgekeerde startgrid te organiseren, maar de teams hadden daar geen trek in. Uiteindelijk werd in 2021 driemaal met succes geëxperimenteerd met het sprintrace-format, waardoor het format in 2022 terugkeerde. In 2023 worden er zelfs zes sprintraces georganiseerd.

Hoe werkt de Formule 1 sprintrace?

De sprintrace is een race over ongeveer 100 kilometer en duurt zo’n 25 tot 30 minuten. De startvolgorde voor de sprintrace werd in de eerste twee jaar op vrijdag bepaald tijdens de kwalificatie, die volgens het traditionele format verreden wordt. De uitslag van de sprintrace wordt gebruikt als startopstelling voor de Grand Prix op zondag. In 2021 werd de pole-position toegekend aan de winnaar van de sprintrace, in 2022 krijgt de snelste man uit de kwalificatie deze eer toebedeeld.

Voor 2023 bekeek de Formule 1 de mogelijkheid om een extra zaterdagse kwalificatie te organiseren, die de startopstelling van de sprintrace moet bepalen. Kort voor het eerste sprintweekend in Azerbeidzjan is dat plan er doorheen gekomen, waardoor de opzet van de sprintraceweekenden in 2023 weer ietwat is gewijzigd. Zo wordt met de vrijdagse kwalificatie de startgrid voor de race op zondag bepaald.

Hoe ziet het schema van een weekend met een sprintrace eruit?

Weekenden met sprintraces krijgen een ander tijdschema dan reguliere Grand Prix-weekenden. Op vrijdag vindt een vrije training van een uur plaats, voordat in de namiddag de eerste kwalificatie verreden wordt. Deze houdt vast aan het gebruikelijke format met drie segmenten. De snelste man in de kwalificatie krijgt vanaf 2022 officieel de pole-position achter zijn naam. Dat was in 2021 nog niet het geval, daar kreeg de winnaar van de sprintrace de pole toegekend. Nieuw in 2023 is dat de uitslag van deze kwalificatie de startopstelling voor de race op zondag bepaalt.

De zaterdag is voor 2023 op de schop gegaan. De tweede vrije training van 60 minuten is geschrapt en wordt vervangen door de tweede kwalificatie, de zogenaamde Sprint Shootout, waarmee de startopstelling voor de sprintrace bepaald wordt. Deze korte race over zo'n 100 kilometer vindt op zaterdagmiddag plaats, waardoor de hele zaterdag in het teken staat van de sprintrace. Op zondag blijft het format hetzelfde met de reguliere Grand Prix in de middag (of avond als het gaat om een avondrace). Een gridstraf of penalty voor een motorwissel wordt toegepast op de hoofdrace van zondag.

Schema van een sprintraceweekend

Tijdstip Sessie Vrijdag - begin van de middag 60 minuten vrije training Vrijdag - einde middag Kwalificatie voor de Grand Prix Zaterdag- ochtend Kwalificatie voor de sprintrace Zaterdag- middag 100 kilometer sprintrace Zondag Grand Prix

Schema van een regulier F1-weekend

Tijdstip Sessie Vrijdag - begin van de middag 60 minuten vrije training Vrijdag - einde middag 60 minuten vrije training Zaterdag - ochtend 60 minuten vrije training Zaterdag - middag Kwalificatie Zondag Grand Prix

Max Verstappen wint eerste Formule 1-sprintrace uit geschiedenis

De eerste sprintrace uit de Formule 1-historie werd verreden tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië 2021. Lewis Hamilton stond in zijn Mercedes op pole-position maar werd al bij de start gepasseerd door rivaal Max Verstappen. De Red Bull F1-coureur hield de daaropvolgende zeventien ronden de leiding vast en werd als eerste winnaar van een Formule 1-sprintrace ooit afgevlagd.

Hoeveel sprintraces worden er verreden?

In het Formule 1-seizoen 2023 worden er liefst zes sprintraces verreden. De F1-organisatie wilde in 2022 al dit aantal sprintraces organiseren, maar stuitte op verzet van de teams. Voor 2023 is dit er wel doorheen gekomen.

De sprintraces in 2023 staan gepland tijdens de volgende races:

Datum Grand Prix Circuit 29 april Azerbeidzjan Baku International Circuit 1 juli Oostenrijk Red Bull Ring 29 juli België Spa-Francorchamps 7 oktober Qatar Losail International Circuit 21 oktober Verenigde Staten Circuit of the Americas 4 november Brazilië Autodromo José Carlos Pace

Puntentelling voor een Formule 1-sprintrace

De top-acht van de F1-sprintrace krijgen punten. De winnaar krijgt acht punten, gevolgd door zeven punten voor de nummer twee en zes punten voor de nummer drie. Dit telt zo af tot de nummer acht, die een punt mag bijschrijven. In 2021, het eerste jaar waarin geëxperimenteerd werd met dit format, kreeg enkel de top-drie punten.

Positie Punten Eerste plaats 8 Tweede plaats 7 Derde plaats 6 Vierde plaats 5 Vijfde plaats 4 Zesde plaats 3 Zevende plaats 2 Achtste plaats 1

Wat gebeurt er als een coureur de finish van de sprintrace niet haalt?

In 2021 en 2022 betekende een uitvalbeurt in de sprintrace nog dat de betreffende coureur de Grand Prix vanuit de achterhoede moest aanvangen. Door de veranderingen in 2023 is dit niet langer het geval, doordat de startopstelling voor de zondagse race wordt bepaald middels de eerste kwalificatie op vrijdag. De startopstelling voor de sprintrace wordt bepaald tijdens de tweede kwalificatie op zaterdagochtend, terwijl de uitslag van de sprintrace geen gevolgen meer heeft voor de startposities op zondag.

De start van de sprintrace in Oostenrijk 2022. Foto: Red Bull Content Pool

Wat gebeurt er als een auto beschadigd raakt?

Om de kosten voor de zes sprintraces te compenseren aan de teams is een financieel pakket in het leven geroepen. Een aanvulling hierop is dat er een compensatieschema is gemaakt voor teams die schade rijden in de sprintrace. Dit moet ervoor zorgen dat een coureur die schade rijdt op zaterdag, nog altijd aan de start kan komen in de race op zondag. Afgezien van het financiële aspect krijgen teams de mogelijkheid om beschadigde onderdelen te vervangen voor de hoofdrace op zondag. Deze onderdelen moeten dan echter wel exact hetzelfde zijn. Dat is omdat de auto’s na de sprintrace onder de parc fermé-regels vallen. Dan mogen er geen aanpassingen meer gedaan worden aan de wagen.