Officieel: F1 past sprintformat aan, DRS in 2024 eerder toegestaan

Waar deze maandag grotendeels in het teken staat van de Williams en Stake Formule 1-presentaties en natuurlijk ook in het teken van Christian Horner, is de Formula 1 Commission - inclusief Christian Horner - eveneens bijeen gekomen. De gesprekken gingen vooral over 2026, met daarbij ook aandacht voor de financiële reglementen en duurzaamheidsdoelstellingen. Toch heeft de commissie met daarin alle teams vertegenwoordig ook al knopen doorgehakt over de korte termijn.

Om te beginnen gaat het format voor sprintweekenden in de Formule 1 op de schop. Teams hebben zich al langer beklaagd over de planning en de bijbehorende parc fermé-regels. Zo was parc fermé in het oude format aan het begin van de vrijdagse kwalificatie meteen van kracht. Het nieuwe format moet ruimte voor verbetering bieden, al heeft de FIA nog niet kenbaar gemaakt hoe de parc fermé-regels er dit jaar precies uit zullen zien tijdens sprintweekenden.

Wel heeft de federatie een herziene opzet gedeeld na de bijeenkomst van de F1 Commission. Vanaf dit seizoen worden de enige vrije training en de sprintkwalificatie op vrijdag verreden. De zaterdag begint vervolgens met de sprintrace, waarna later in de middag de reguliere kwalificatie voor de hoofdrace volgt. De Grand Prix is logischerwijs het hoofdgerecht op zondag. De nieuwe opzet moet het logischer maken voor fans, aangezien in de nieuwe werkwijze de 'sprint shootout' en de sprintrace op elkaar aansluiten en exact hetzelfde geldt voor de kwalificatie en de hoofdrace.

DRS eerder open en extra motor in de pool

Naast het sprintformat heeft de F1 Commission ook twee kleinere plooien gladgestreken. Zo zal DRS dit jaar al na één ronde geactiveerd worden tijdens races in plaats van na twee. Verder wordt de pool van motoren voor de F1-seizoenen 2024 en 2025 vergroot naar vier exemplaren per coureur. Pas de vijfde krachtbron van het jaar levert dit jaar een gridstraf op. Het hangt nauw samen met het steeds toenemende aantal races. Alle punten waarover de F1 Commission het eens is geworden, moeten nog wel formeel worden afgehamerd door de FIA World Motor Sport Council.