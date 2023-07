Brundle: "Wanhoop sloop in afgelopen races in rijgedrag De Vries"

Nyck de Vries kwam op de radar van meerdere Formule 1-teams te staan na zijn indrukwekkende invalbeurt op Monza, waar hij in de Williams meteen punten pakte. Hij koos uiteindelijk voor AlphaTauri, waar hij de teamgenoot van Yuki Tsunoda werd. De 28-jarige Nederlander nam een bak ervaring mee uit verschillende raceklassen, waaronder de langeafstandsracerij en de Formule E, waarin hij zich tot wereldkampioen kroonde. Het werd uiteindelijk niet het debuutjaar waar hij van gedroomd had. De coureur uit Uitwellingerga worstelde om één te worden met de AlphaTauri AT04, al gold dat ook voor Tsunoda. De bolide bleek niet goed genoeg om constant in de punten te eindigen en de teller van het team staat na tien races op twee punten; allebei op naam van Tsunoda.

Vanwege een gebrek aan snelheid en verbetering, zo legde Red Bull-adviseur Helmut Marko uit, is besloten om De Vries de deur te wijzen en Daniel Ricciardo als vervanger aan te stellen. Voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle vindt het zonde dat De Vries al na tien races afscheid moest nemen, al merkte hij ook dat er 'heel veel wanhoop' in zijn rijgedrag is geslopen.

"Ik vind het jammer voor Nyck omdat ik weet dat hij beter is dan dat", zegt Brundle tegen Sky Sports News. "Mensen zullen me vaak horen zeggen, tijdens het verslaggeven, dat het lastig is om de Formule 1 te bereiken, maar het is nog lastiger om er te blijven. Op weg naar de Formule 1 ben je een en al potentie, maar plots slaat de realiteit toe en daar kun je je niet voor verbergen. Hij heeft niet eens een half seizoen gehad in wat duidelijk een lastige auto is - zijn teamgenoot heeft veel meer ervaring."

"Is het goed gegaan voor Nyck? Nee", vervolgt Brundle. "Voor mij is er duidelijk wanhoop in zijn rijgedrag geslopen in de afgelopen races, heel veel wanhoop. Hij is in een aantal schermutselingen verwikkeld geraakt waar hij niet in had moeten zitten en dat is echt triest om te zien, want ik denk dat hij beter is dan dat."

Lange rij slachtoffers

Met zijn vroege exit bij AlphaTauri is De Vries echter niet de enige die volgens Brundle slachtoffer is geworden van het harde systeem bij Red Bull. "We zagen wat hij deed als super-sub bij Williams en uiteindelijk is het niet goed begonnen. Hij is een uit de lange rij aan Red Bull-coureurs die door de mangel zijn gehaald en er niet heel goed vanaf kwamen. Er is een lange rij: Sebastien Buemi, Jean-Eric Vergne, Jaime Alguersuari, Daniil Kvyat en je kunt ook Pierre Gasly en Alex Albon toevoegen aan het lijstje van jonge coureurs die zijn opgegeten in dat systeem."

Aan de andere kant weet Brundle ook dat dat systeem juist grote talenten heeft voortgebracht. Zo is het volgens hem terecht dat teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko dan namen als Max Verstappen, Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo noemen als succesverhalen. "Het is een moeilijke omgeving en ze zullen je vertellen dat ze het niet anders willen omdat het uiteindelijk werkt, maar er vallen onderweg wat slachtoffers en De Vries is er daar weer een van." Brundle is wel van mening dat De Vries een langer verblijf in de Formule 1 had verdiend. "Maar je weet natuurlijk niet hoe hij presteert binnen het team of hoe hij is bij de technische vergaderingen. Daar kunnen wij niet in kijken. Ik vind het jammer voor hem dat hij niet meer tijd en ondersteuning heeft gekregen", besluit de Britse commentator.

