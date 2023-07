De pikorde is door constante ontwikkelingen van de teams al meerdere malen gewijzigd in de eerste helft van het huidige seizoen, maar McLaren heeft tot nu toe de grootste stap van allemaal gezet. In Bahrein had het team een van de langzaamste auto’s op de grid, maar negen races later waren ze in Silverstone de grootste uitdagen van Max Verstappen. Lando Norris en Oscar Piastri kregen de afgelopen weken een flink herziene versie van de MCL60 voorgeschoteld, waarmee ze in Groot-Brittanië in staat waren om meer punten te scoren dan in alle negen races daarvoor.

Als een team plotseling zoveel performance vindt, zullen andere teams ongetwijfeld aandachtig meekijken. Mercedes’ technisch directeur James Allison onthult dat zijn team extra aandacht besteedt aan wat McLaren heeft veranderd aan haar auto, om beter te begrijpen hoe die aanpassingen zo veel pace hebben opgeleverd. In de gangbare videonabespreking van Mercedes vertelt de Brit dat ze dit geval meer onder het vergrootglas zullen leggen dan de progressie van andere teams. “Het maakt het interessant omdat we beelden hebben van voor en na de upgrades en we weten dat het verschil in rondetijd groot was. Het is het waard om dit nader te onderzoeken, want we weten dat wat ze verandert hebben een betekenisvol verschil heeft opgeleverd. Het is erg nuttig voor ons om erachter te komen wat dat is.”

Meer windtunneltijd

Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelt dat McLaren’s vooruitgang erg bemoedigend is voor zijn eigen team, maar wijdt de grote stap die het team heeft gezet ook aan een andere meespelende factor: “Ze hebben veel meer windtunneltijd gekregen die ze in staat stelt om de prestaties van de auto volledig te veranderen. We praten dan niet over twee tienden, maar over een volle seconde. Maar dat is ook goed voor de sport”, zegt de Oostenrijker. De hoeveelheid windtunneltijd wordt ieder half jaar opnieuw toegewezen door de FIA en wordt bepaald door de stand in het kampioenschap, waar het slechtste team de meeste tijd krijgt.

Hoewel dit bij heeft gedragen aan het recente succes van McLaren, denkt Wolff dat het te kort door de bocht is om te denken dat dat de enige reden is. “Ik denk dat het gewoon goede engineering is, en goede beslissingen die zijn gemaakt op de juiste circuits. We zullen zien of ze deze prestatie kunnen herhalen in Budapest, wat duidelijk een tegenovergesteld circuit is. Het gaat altijd om marginale verschillen. Als je twintig procent meer windtunneltijd hebt en we winnen in een jaar twee seconden, dan betekent dat vier tienden [extra]. Het helpt altijd om vier of vijf tienden extra te hebben, maar je moet nog steeds de juiste innovatie vinden, het goed ontwerpen, het toepassen op de auto en correlatie vinden met de tunnel en de simulatie. Dus, chapeau.”