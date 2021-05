Een aantal Formule 1-teams, waaronder Red Bull, Ferrari, Alfa Romeo en Alpine, hebben een slimme truc toegepast op hun achtervleugels. Die buigen onder hoge snelheid verder door dan feitelijk is toegestaan, maar komen door hun vernuftige ontwerp wel door de FIA-tests. De internationale automobielfederatie is van mening dat de flexibele vleugels in dat geval ‘bewegende aerodynamische elementen’ zijn. Dergelijke componenten zijn volgens de regels verboden en dus introduceert men vanaf de Grand Prix van Frankrijk strengere tests om gesjoemel te voorkomen. Teams als Mercedes en McLaren hebben hun frustratie al geuit en willen dat de nieuwe regelgeving al vanaf de GP van Azerbeidzjan gaat gelden.

Het is lastig om te zeggen hoeveel winst er behaald wordt met vleugels die verder doorbuigen - en dus voor meer topsnelheid zorgen - maar volgens Aston Martin betreft het op bepaalde circuits meerdere tienden per ronde. Bovendien is het waardevoller voor wagens met een high rake die meer drag veroorzaken.

“Het hangt heel erg van het circuit af”, begint CEO Otmar Szafnauer. “Op sommige banen heeft het helemaal geen nut, op andere circuits helpt het wel degelijk. Ik denk dat het een klein beetje in ons voordeel [van de low rake teams] is, misschien gemiddeld genomen een paar tienden per ronde of iets dergelijks. Er zijn ook circuits waar je er geen voordeel van hebt, en op andere momenten kan het tot een halve seconde opleveren.” Volgens eigen analyse hoeft Aston Martin geen veranderingen door te voeren om te voldoen aan de nieuwe eisen.

Net als Mercedes en McLaren kan Aston Martin zich niet vinden in het feit dat de strengere tests pas vanaf de GP van Frankrijk uitgevoerd worden. Volgens Szafnauer kunnen de teams veel sneller handelen: “Het is een hele opgave om iets te ontwikkelen dat precies de juiste hoeveelheid doorbuigt en toch de test doorstaat. Maar om iets te ontwerpen dat stijf is, kost helemaal geen moeite. Dat kan heel snel gedaan zijn.”