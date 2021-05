“Het is lastig te accepteren en te verteren. Je hebt niet iedere dag van je leven de kans om de auto op pole te zetten in Monaco, vandaag had ik daar zeker de snelheid voor”, vertelde de zwaar teleurgestelde Carlos Sainz na de kwalificatie bij onder andere Motorsport.com. De Spanjaard reed een vierde tijd in Q3 en verschafte zich een prima uitgangspositie voor de race op zondag, maar voor zijn gevoel had er meer in gezeten. “En dan krijg je daar door omstandigheden geen kans voor. Je kan je voorstellen dat vandaag een zeer frustrerende dag is voor mij.”

Charles Leclerc veroorzaakte in de slotminuut van het derde kwalificatiesegment een rode vlag door in de zwembadsectie in de vangrails te belanden. De overige coureurs moesten hierdoor hun snelle ronde afbreken en dus bleef de stand zoals die was. Voor Sainz was dat zuur, daar de Spanjaard geen ideale eerste run kende in Q3. “In de eerste run verloor ik twee of drie tienden in de laatste sector in vergelijking met mijn beste ronde. Ik wist dus dat een 1.10.2 of 1.10.1 mogelijk was met de evolutie van het circuit”, stelt hij. “Ik begon aan de kwalificatie met het idee dat pole-position en de overwinning dit weekend mogelijk waren en nu start ik als vierde, wat ver verwijderd is bij van waar ik dacht te staan.”

Hoewel de frustratie op dit moment nog groot is, weet Sainz toch een aantal positieve punten uit de kwalificatie te halen. “Als ik dit weekend verteer en erop terugkijk, zal ik veel tevredener zijn. Het is mijn vijfde race met het team en dat in Monaco, waar je veel vertrouwen nodig hebt. Het hele weekend push ik Charles, een van de snelste coureurs tegen wie ik ooit heb gereden, en op veel momenten dit weekend was ik sneller. Dat ik zo vroeg in het seizoen zo’n gevoel heb met de auto op zo’n lastig circuit, daar kan ik trots op zijn, want de andere coureurs bij een nieuw team doen het een stuk minder. Ik moet blij zijn, maar mijn hoofd is dat momenteel niet omdat de top-twee mogelijk was voor het team.”

De punten worden echter pas op zondag uitgedeeld en dus is er nog geen nood aan de man voor Sainz. Naar eigen zeggen heeft de 26-jarige Ferrari-coureur de snelheid om in Monaco mee te doen om de overwinning, maar hij beseft dat dit vanaf de vierde startpositie een bijzonder lastige opgave wordt. “Ik denk dat ik de snelheid had. Als je kijkt naar mijn lange run op donderdag, dan had ik de beste snelheid en was ik heel competitief. Als je als tweede start, heb je misschien een kans om te winnen, maar ik start als vierde. Dat is het meest pijnlijke, want de vieze kant van de tweede startrij is geen goede plek om aan de aanloop naar bocht 1 te beginnen. Je kan qua strategie met de undercut één auto pakken, maar niet drie.”

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images