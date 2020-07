FIA verwacht nieuw protest van Renault tegen Racing Point

Na de Grand Prix van Stiermarken tekende de Franse formatie protest aan tegen de brake ducts op de wagens van Sergio Perez en Lance Stroll. Renault beweert dat het team uit Silverstone de exemplaren van Mercedes gekopieerd heeft. Racing Point heeft besloten de brake ducts gewoon weer te gebruiken in Hongarije en Renault heeft daarom de mogelijkheid opnieuw protest in te dienen. Dat is nodig ook: om er zeker van te zijn dat alle uitslagen worden herzien bij een voor Renault 'gunstige' uitspraak, moet het Franse team iedere race weer afzonderlijk in protest gaan. Daardoor blijven de resultaten onder voorbehoud en kan uitspraak tegen Racing Point nog veranderingen teweegbrengen.

Intussen werkt de formatie van Lawrence Stroll aan het verdedigen van de zaak. Bij de FIA hoopt men dat het materiaal voor het eind van de maand ingediend wordt, de behandeling van de zaak kan dan nog voor de Britse GP plaatsvinden. Met een eventueel hoger beroep zou de zaak langer kunnen duren, dan zou de uitslag wellicht na de Spaanse GP in Barcelona kunnen komen.

“Op dit moment ligt er een protest na de GP van Stiermarken”, zei Nikolas Tombazis, technisch directeur van de FIA op het gebied van formulewagens. “Totdat de situatie volledig opgelost is, hebben ze het recht om opnieuw protest in te dienen tijdens andere races. Racing Point heeft intussen het recht om met deze en andere componenten te rijden. Als Renault vertrouwen heeft in goede afloop van de zaak, kunnen ze nieuw protest aantekenen. Racing Point kan blijven rijden en neemt daarmee een risico. Ik denk daarom dat we, om formele redenen, meer protesten gaan zien.”

Met medewerking van Adam Cooper