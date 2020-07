Red Bull breekt avondklok voor wijzigingen aan afstelling

De FIA maakte zaterdagochtend melding van de schending: "Afgelopen nacht was er personeel van het Aston Martin Red Bull Racing-team, die fungeren voor het operationeel houden van de wagen, binnen de afgebakende grenzen van het circuit tijdens de periode van acht uur die behoren tot de avondklok. Die periode begon op 18 juli om 1.00 uur, elf uur voor de geplande start van VT3 en eindigt om 9.00 uur op 19 juli, drie uur voor de start van de derde training."

Normaal gesproken gebruiken teams een uitzondering op de avondklok om schade te repareren of nieuwe onderdelen op de wagen te monteren. In dit geval was er volgens het team geen uitzonderlijke reden, maar moest er gewoon aan de afstelling gewerkt worden: "Naar aanleiding van feedback van coureurs hebben we veranderingen toegepast op de wagen, we hebben besloten om een van de twee uitzonderingen nu te gebruiken", liet een woordvoerder van Red Bull weten. "Geen groot drama, gewoon standaard werkzaamheden."

Het komt niet helemaal als een verrassing dat Red Bull de nacht heeft doorgewerkt. Verstappen liet vrijdag na de trainingen weten dat het team "nog veel werk aan de winkel heeft". Hij en Albon werden bovendien niet geholpen door de tweede training voor de Hongaarse GP, die grotendeels in het water viel door regenval.

Met medewerking van Adam Cooper