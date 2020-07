Bottas topt afsluitende training in Hongarije, Verstappen zesde

De omstandigheden op de baan waren aan het begin van de afsluitende oefensessie niet optimaal. Tijdens de Formule 3-race eerder op zaterdag had Red Bull-junior Liam Lawson bij het uitkomen van de eerste bocht op spectaculaire wijze zijn motor opgeblazen. De Nieuw-Zeelander trok daarop een flink oliespoor over het circuit, waar de marshals vervolgens een laag cementstof overheen strooiden. Het gros van het veld bleef dan ook nog even binnen toen de training van start ging.

Maar gezien er negentig procent kans op regen was tijdens de derde training, konden de rijders ook niet heel lang in de pits blijven rondhangen. Na een kwartier werd het drukker op de baan. Max Verstappen ging als een van de weinigen naar buiten op de mediums. De Nederlander, die een moeizame vrijdag kende, had een momentje in de twaalfde bocht, waar hij in een spin belandde, maar kon zonder problemen zijn weg vervolgen. Verstappen noteerde niet veel later een 1.17.033, waarmee hij na de eerste actie zesde was in de tijdenlijst.

De meeste rijders trokken eropuit op de soft compound. Lewis Hamilton reed op die compound een 1.15.984, waarmee hij halverwege de sessie aan de leiding ging in de tijdenlijst. Valtteri Bottas bracht zijn Mercedes naar een 1.16.278, waarmee hij op drie tienden van zijn teamgenoot tweede stond. Sergio Perez en Lance Stroll hadden na de eerste runs de derde en vijfde tijd in handen, terwijl Charles Leclerc zijn Ferrari tussen de beide Racing Points op de vierde stek had gezet.

Met nog twinting minuten te gaan en onder een steeds donker wordende hemel kwam iedereen weer terug de baan op. Leclerc meldde zich op P1 met een 1.15.781, maar zakte vervolgens al snel naar de derde stek dankzij een 1.15.437 van Bottas en een 1.15.602 van Hamilton. Verstappen kwam na een aanpassing aan de voorwielophanging tot een 1.16.084, die hem naar de vierde positie in de tijdentabel bracht. Hamilton ging er daarna nog eens goed voor zitten. Ditmaal was er een 1.15.479 van de regerend kampioen, waarmee hij het verschil met zijn Mercedes-collega terugbracht naar vier honderdsten.

Verstappen leek met een paarse eerste sector op weg naar een verbetering van zijn tijd, maar had aan het einde van zijn ronde een flink moment, waardoor zijn eerdere tijd bleef staan. Perez en Stroll namen hierna beslag op de derde en vijfde tijd, waardoor Leclerc naar P4 zakte en Verstappen naar P6. Lando Norris, Sebastian Vettel en Pierre Gasly reden respectievelijk de zevende, achtste en negende tijd, terwijl Daniel Ricciardo na een uur de tiende stek in de tijdentabel bezette. Alexander Albon was met de tweede Red Bull twaalfde, achter Carlos Sainz in de McLaren. George Russell kwam met de Williams tot een keurige veertiende tijd.



De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije begint om 15.00 uur.