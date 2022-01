De Formule 1 staat aan de vooravond van een nieuw seizoen met een vers technisch reglement. In 2022 keert het grondeffect weer terug op de auto's, wat moet zorgen voor meer actie op de baan en een gelijkgetrokken speelveld voor de F1-teams. Hoewel het nog te vroeg is om uitspraken te doen over de verbetering van het spektakel, zijn de F1-bazen wel optimistisch over de nieuwe regels. Dit bevat onder meer een budgetplafond en een handicap in de ontwikkeling van de aerodynamica.

Afgelopen seizoen was het gat tussen de voor- en achterzijde van de F1-grid zo'n drie seconden. Nikolas Tombazis, hoofd single seaters bij de FIA, hoopt dat het nieuwe pakket dit gat halveert naar 1,5 seconde. "Ik denk dat het gat tussen het beste en slechtste team momenteel rond de drie seconden bedraagt, afhankelijk van het circuit", legt Tombazis uit. "Ik hoop dat we na een jaar wellicht een halvering hierin gaan zien. Dit is nog wel even afwachten."

Compacter veld naarmate F1-seizoen 2022 vordert

Momenteel is er de verwachting dat met name aan het begin van het seizoen het gat tussen de teams in de voor- en achterhoede groot zal zijn. Maar wanneer de F1-teams de nieuwe reglementen beter onder de knie krijgen, denkt men dat er razendsnel grote stappen gemaakt kunnen worden. "Het is lastig om te verwachten dat het spannender gaat zijn dan in 2021, dat jaar heeft de lat hoog gelegd. Ik denk dat naarmate het meer samenkomt, meerdere wagens zich in de strijd gaan mengen. Dat is denk ik heel positief. Ik verdiepte me onlangs in wat oude kampioenschappen en las dat we kortgeleden elf verschillende winnaars hadden in een jaar. Met een paar zeges kun je dus kampioen worden. Ik zeg nu niet dat we daar ook op gaan uitkomen, maar een beetje variatie zou goed zijn. Het feit dat coureurs nu wellicht voor langere tijd anderen kunnen volgen, de banden niet oververhitten en toch kunnen blijven vechten, gaat denk ik veel spanning opleveren."

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur valt Tombazis bij en verwacht dat met name het middenveld compact gaat worden. "Mercedes, Red Bull Racing en zelfs Ferrari hebben nog een groot voordeel op het gebied van technologie en middelen. Dat is voor mij geen vraag meer", aldus de Fransman. "Ga je daarachter kijken, naar bijvoorbeeld de vierde, vijfde of negende plek, dan kan het per race verschillen. Je kunt in de kwalificatie of in Q3 geraken of je wordt slechts achttiende. Dit houdt in dat als je de goede richting bent ingegaan, de juiste keuzes hebt gemaakt en her en der wat hebt verbeterd, een flinke stap gezet kan worden."