De werkzaamheden van Alexander Albon werden afgetrapt met een werkbezoek aan de fabriek in het Britse Grove. "Het was fijn om de mensen te ontmoeten met wie ik ga werken en wie mijn auto gaan bouwen", aldus een dolblije Albon. "Het is een zeer internationaal team. Veel namen heb ik nog niet kunnen onthouden, maar dat komt wel. Verder heb ik de technische kant van de garage leren kennen en simulatorwerk uitgevoerd. Hierdoor weet ik beter hoe we te werk moeten gaan en wat zowel het team als ik prettig vind."

"Ik heb een complete rondleiding gehad. Williams wordt soms als een intiem team gezien, maar het is nog steeds ontzettend groot. Er lopen genoeg mensen rond; van marketing tot aerodynamica, van de werkplaats tot aan de boekhouding. Ik heb in ieder geval veel nieuwe gezichten gezien", vervolgt Albon enthousiast. De nieuwbakken Williams-coureur komt over van het grotere Red Bull Racing, waar hij geregeld in Milton Keynes te vinden was. Een plaats die toch een stuk groter is dan Grove. "Ik zit nu midden op het platteland. Daar moet ik nog wel eventjes aan wennen. Het is wel een fijne plek. Alles zit min of meer onder een dak, waardoor alles dicht bij voelt. Ik heb ook het gevoel dat iedereen elkaar kent. Iedereen is vriendelijk. Ik heb het naar mijn zin gehad."

De eerste werkdag van Albon verliep niet helemaal volgens plan, het had niet veel gescheeld of de coureur moest met het openbaar vervoer naar huis. "Ik verloor mijn autosleutels, maar gelukkig vond ik deze terug. Ik dacht eerst dat ik deze op het dienblad had laten liggen na het eten, dus ik wilde al door de prullenbakken spitten. Gelukkig lagen ze op de bank in de ruimte van de simulator, hiermee werd mij een tripje in de vuilnis bespaard."

Albon: Ik ben geen rookie meer

Albon begon zijn F1-loopbaan in 2019 bij het team van Toro Rosso [nu AlphaTauri ] en werd halverwege het seizoen naar Red Bull gepromoveerd, ten koste van Pierre Gasly . Daar reed de coureur anderhalf seizoen, waarna hij werd vervangen door de Mexicaan Sergio Perez . Albon bracht 2021 door in de DTM en was met zijn werk in de Red Bull-simulator een belangrijke factor in het behalen van de eerste wereldtitel van Max Verstappen . De promotie van George Russell naar Mercedes zorgde voor een vacature bij Williams, waar Albon uiteindelijk voor werd aangetrokken. "Het is geweldig om terug te zijn", vervolgt hij. "Het wordt pas mijn derde Formule 1-seizoen, maar het voelt alsof ik al veel ervaring heb opgedaan in die tijd. Ik ben geen rookie meer. Ik weet wat ik doe en wat ik wil. Het is fijn dat ik met een team werk dat naar elkaar luistert. Op die manier proberen we alles uit de auto te halen."