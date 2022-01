Wat Mazepin wil verbeteren voor het Formule 1-seizoen 2022

In zijn debuutjaar in de Formule 1 kon Nikita Mazepin zelden overtuigen. De Rus kampte met een zeer matige Haas-bolide en stond veelal in de schaduw van teamgenoot Mick Schumacher. De 22-jarige rijder wil er alles aan doen om in zijn tweede jaar sterker voor de dag te komen. Hij hoopt dat hij de relatie met de teamleden kan verbeteren. In een exclusief interview met Motorsport.com zegt Mazepin: “Er zijn enkele sleutelgebieden. Dat is je motivatie, want we zijn allemaal mensen, en zoals iedereen ontbreekt het ons wel eens aan motivatie. We stappen soms met het verkeerde been uit bed en we hebben geen energie, maar desondanks moeten we aan de bak en presteren. Dat was goed om te ervaren. Ten tweede is er het teamwork. En leren hoe je goed handelt binnen een team. Dat moet ik verbeteren. Ik voel me op mijn gemak wanneer ik met drie, vier of vijf mensen samenwerk. Maar dit zijn er honderden. Soms besteed ik niet voldoende tijd en aandacht aan de personen. Dat is iets wat ik beter moet gaan doen.”

Mazepin heeft afgelopen jaar ervaren hoe het is om voor een groot, professioneel team met honderden personeelsleden te werken. De jaren daarvoor zat hij bij kleinere teams in de opstapklassen. Een flinke overgang, zo erkent hij: “Wanneer een team klein is, praat je automatisch over bepaalde dingen. Maar bij zo’n groot team, moet je zelf met ideeën komen hoe je iedereen op verschillende continenten kunt verenigen. Dat is heel anders dan met veertig teamleden.”