Tech: Ferrari kiest voor opmerkelijke details aan diffuser

De afgelopen dagen was er in de paddock veel aandacht voor de gegolfde vloer van Mercedes (nu al de Viennetta-vloer genaamd) en de revolutionaire diffuser van McLaren, maar ook Ferrari laat zich niet onbetuigd waar het gaat om het vinden van nieuwe ontwerprichtingen.

De regels voor 2021 zijn vergeleken met vorig seizoen eigenlijk nauwelijks veranderd, slechts één grote aanpassing springt eruit: die aan de achterkant van de vloer. Die moet minder downforce genereren en dat moet worden bereikt door er aan de zijkanten een schuin stuk af te zagen. Deze aanpassing veroorzaakt echter meer turbulentie rond de achterwielen en de diffuser, en dus hebben de teams daar een oplossing voor moeten zoeken.

Elk team benadert dit probleem op z'n eigen manier. De meeste teams zochten de oplossing in het herontwerpen van de rand van de vloer. Ook Ferrari volgt die lijn, maar de Scuderia gaat een stap verder: het heeft ook de zijkant van de diffuser aangepast.

Op de foto hierboven zien we (bij de rode pijl) een drietal verticale vinnetjes die rechtstreeks in de diffuser zijn verwerkt. Die zijn daar niet voor de mooi geplaatst, maar hebben tot doel om te voorkomen dat de turbulente luchtstroom die van de zijwand van de achterband wordt geduwd, overlast veroorzaakt voor de luchtstroom die over de vloer gaat.

Dit is een ongelooflijk belangrijk detail als we bedenken dat de nieuwe regels van de FIA ook nog eens voorschrijven dat de luchtinlaatkleppen van de remmen met een derde zijn verkleind, van 120 mm naar 80 mm. Voorheen waren het vooral die (grotere) inlaatkleppen die ervoor zorgden dat instabiele lucht rond de achterwielen werd afgevoerd.

De vinnen zouden ook moeten bijdragen aan het verbeteren van de luchtstroom die langs de zijkant van de motorkap (de flessenhals) van de SF21 loopt. Het verloop van deze luchtstroom is altijd belangrijk geweest, maar heeft nog meer betekenis nu de teams een deel van de vloer ernaast hebben verloren. Ferrari heeft niet voor niets een van de twee tokens die het deze winter mocht gebruiken, ingezet voor het ontwikkelen van de ophanging van de versnellingsbak die zich in dit deel van de wagen bevindt. Die is nu verhoogd waardoor er ruimte boven de vloer ontstaat die de luchtstroom naar de achterkant van de auto verbetert.

Andere belangrijke wijzigingen

Bij de onthulling in Maranello, vlak voor de wintertest, was het vooral de voorkant van de SF21 die de aandacht trok. Het team toonde enkele substantiële wijzigingen aan de neus, maar beschikte niet over genoeg tokens om een volledig nieuwe structuur te ontwerpen. De twee centrale pilaren die de voorvleugel dragen, zijn dichter bij elkaar geplaatst (zie hierboven) en dat biedt ruimte voor een meer klassieke cape die we ook bij de andere teams vinden.

Verder heeft Ferrari aan de voorkant van de SF21 boven op de neus een viertal vinnen geplaatst aan weerszijden van de uitgang van de S-duct.