Verstappen besluit F1-wintertest in Bahrein met snelste tijd

Nadat Sergio Perez de ochtendsessie voor zijn rekening had genomen voor Red Bull en daarin de snelste tijd had gereden, kwam Max Verstappen tijdens de laatste vier uren van de driedaagse test in actie voor het team uit Milton Keynes. De middagsessie was halverwege toen de Nederlander met de prototype C3-band naar buiten reed en een 1.29.942 op de klokken bracht, waarmee hij de eerst stek in de tijdenlijst van zijn Mexicaanse teamgenoot overnam. Een half uur later zette hij de snelste tijd nog wat scherper door naar een 1.29.792 te gaan.

Bij het ingaan van het laatste uur waagden meer en meer coureurs zich aan een korte run op een van de zachtere bandencompounds. AlphaTauri-debutant Yuki Tsunoda, die eerder in de middag een spin beleefde bij de zevende bocht, deed dit als een van de eersten en imponeerde door op C4-banden een 1.29.777 neer te zetten, waarmee hij vijftien duizendste van een seconde sneller was dan Verstappen. Luttele seconden later was het echter Kimi Raikkonen die in de Alfa Romeo nog sneller ging dan de Japanner. De voormalig wereldkampioen noteerde op C5-rubber een 1.29.766.

Verstappen keerde hierna terug op de baan voor een run op de reguliere C3-band en heroverde de koppositie in de tijdentabel met een 1.29.733. Dat was dus op een hardere compound én ook nog eens inclusief een wild moment bij de elfde bocht. Daarmee was wel duidelijk dat er nog veel meer in het vat zat bij Red Bull, dat tijdens test een sterke indruk maakte. Verstappen was echter nog maar net terug bovenaan of Tsunoda trapte het gaspedaal nog dieper in. De Honda-protegé stuurde zijn AlphaTauri naar een 1.29.671 en was zo terug op P1, maar was daarmee nog niet klaar. Voor zijn volgende run liet het Japanse talent de zachtste C5-compound onder de auto monteren, waarop hij een 1.29.282 produceerde, terwijl hij zich toch aanzienlijk had verremd voor de tiende bocht.

Met nog een half uur op de klok vond ook Red Bull het tijd voor het zachtere rubber. Verstappen meldde zich op het circuit op de C4-band en kwam daarop tot een 1.28.960, die hem terug bovenaan bracht. Tsunoda was ondertussen weer snel onderweg op de C5, maar kwam met een 1.29.053 net niet aan de tijd van de Red Bull-coureur, die zo de driedaagse testsessie in Bahrein als snelste afrondde. En Mercedes? Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton wilde met nog 25 minuten te gaan aan een snelle ronde op de C5-band beginnen, maar belandde in een spin toen hij in de laatste bocht op het gas ging en hielp zijn kwalificatiesimulatie zo om zeep. Ook Verstappen zag een korte run in rook opgaan, maar daar kon de Limburger zelf weinig aan doen. Net op het moment dat hij een nieuwe snelle ronde aanving, verliet Haas-rookie Nikita Mazepin de pits om de Red Bull bij de eerste bocht behoorlijk in de weg te rijden. Hamilton zou het nog één keer proberen op de C5-band, maar reed een weinig verheffende ronde zodat hij op P5 bleef steken.

Ferrari-coureur Carlos Sainz Jr. verloor in de middag wat tijd door een hydraulisch probleem, maar was er in de slotfase van de test weer bij om met een 1.29.611 achter Verstappen en Tsunoda de derde tijd te kunnen realiseren. Raikkonen was met zijn 1.29.766 uiteindelijk goed voor de vierde tijd. Williams-coureur George Russell had zondag zijn eerste en enige testdag voor de start van het seizoen, maar maakte er het beste van door 158 keer de baan rond te gaan én onderwijl de zesde tijd van de dag op de klokken te brengen. Daniel Ricciardo besloot de test namens McLaren met de zevende tijd, terwijl Perez met de snelste tijd uit de ochtend nog achtste was. Fernando Alonso nam in de middag het stuur over van Alpine-teamgenoot Esteban Ocon en kwam tot de negende tijd. Charles Leclerc was de laatste in de top-tien met zijn tijd uit de morgen.

Helemaal onderaan in de tijdenlijst staan Valtteri Bottas (zestiende tijd) en de twee Aston Martin-coureurs (zeventiende en achttiende tijd). Sebastian Vettel had de middagsessie toegewezen gekregen, maar miste het laatste deel van de test door een probleem met de turbo en kwam daardoor niet toe aan een run op een van de zachtere compounds. Met een 1.35.041 was de Duitser, die op de eerste dag ook al geplaagd werd door een technisch probleem, voorlaatste. Teamgenoot Lance Stroll was met zijn 1.36.100 uit de ochtend hekkensluiter. Helemaal aan het einde van de testdag deed er zich nog een vreemd moment voor bij de tiende bocht. Sainz en Raikkonen kwamen daar bij het zwaaien van de vlag bijna met elkaar in botsing. De monteurs van Ferrari en Alfa Romeo kwamen echter met de schrik vrij.

De volgende keer dat de coureurs de baan opkomen is voor de eerste training voor de Grand Prix van Bahrein, waarmee over twee weken het Formule 1-seizoen 2021 van start gaat.

