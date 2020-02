Autosport zoekt marshals: "De beste plaats om de actie te volgen"

Voor elke Grand Prix worden er bijvoorbeeld vanuit alle windstreken marshals opgetrommeld om assistentie te verlenen wanneer er actie op de baan plaatsvindt. Zeker in landen met weinig autosportcultuur is het belangrijk om ervaren marshals uit het buitenland binnen te halen. Zo moest de organisatie van de Grand Prix van Bahrein in 2004 de Australische autosportbond CAMS inschakelen om het eerste weekend in goede banen te leiden en lokale vrijwilligers op te leiden. Dat jaar werd de Bahrain Motorsport Marshals Club opgericht, waarbij ondertussen meer dan 2.200 marshals aangesloten zijn. Die club bleek ook voor andere nieuwe evenementen nuttig, zoals de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. De editie van 2019 was de eerste waarin de organisatie van Baku geen hulp meer nodig had van buitenaf.

"Dankzij de stappen die we de laatste jaren hebben ondernomen is het aantal mensen dat marshal wil worden bij een Formule 1-weekend steeds toegenomen", vertelt Chingiz Mehdiyev, Head of Operations van het Baku City Circuit, in het Auto+ Medical magazine van de FIA. "Dat kan je duidelijk zien aan het aantal aanmeldingen van 2019 vergeleken met een jaar eerder, die zijn gestegen van 1.603 naar 2.445."

Aan de andere kant van het spectrum staat de traditierijke Britse autosport. In de bakermat van de moderne autosport, met talloze circuits en kampioenschappen, zou je denken dat het vinden van capabele marshals een stuk makkelijker is. Toch is Motorsport UK, de Britse autosportbond, druk aan het werk om meer marshals te vinden omdat er een tekort dreigt door de drukke kalender met samenvallende evenementen. "Als we een weekend hebben waarin er verschillende evenementen plaatsvinden op verschillende circuits, dan is het krap voor onze gemeenschap", stelt Nadine Lewis, zelf een marshal en voorzitter van de British Motorsport Marshal Club, die zo'n 2.200 leden telt. In totaal zijn er zo'n tienduizend marshals aangesloten bij Motorsport UK. "Soms moeten de marshals een evenement kiezen op basis van hun interesses of hun woonplaats en dan krijg je races die minder goed bezet zijn met marshals."

Maar hoe word je om te beginnen een marshal? "Ik was nog nooit op een circuit geweest, maar mijn vader keek altijd Formule 1 en zo is het begonnen", vult Lewis aan. "Wij proberen via ambassadeurs onze boodschap te verspreiden. We zeggen altijd dat het de goedkoopste manier is om te kijken omdat je niet betaalt en je de beste plaatsen krijgt: helemaal vooraan. Maar wij zijn er ook zeker om mensen te begeleiden via training. We mikken vooral op 40- tot 55-jarigen omdat zij vaak de tijd en de middelen hebben om op eigen kracht naar een circuit te komen. Misschien brengen zij zelfs hun kinderen mee."

Marshal zijn betekent echter niet alleen een plezierig dagje uit. Autosport is en blijft gevaarlijk en de mannen en vrouwen in het oranje staan als eerste in de vuurlinie wanneer er iets misgaat. Ook het wegtakelen van gestrande auto's verloopt niet zonder gevaar. Zo overleed er in 2013 een marshal bij een incident met een takelwagen in de Canadese Grand Prix. Een goede opleiding en voorbereiding is dus een noodzaak.

In Nederland staat de nationale autosportfederatie KNAF in voor het opleiden van marshal, of officials zoals de bond het noemt. Geïnteresseerden kunnen een online cursus volgen, beginnend met de reglementen en aangevuld door een veiligheidcursus met brandblussen en levensreddend handelen. Na het behalen van de licentie mogen zij zich officials noemen en kunnen ze zich aanmelden voor evenementen.